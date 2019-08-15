Рюкзак Xiaomi Mi Classic Backpack 2 поступил в продажу в Китае по цене $14

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Компания Xiaomi подготовила к выпуску новую версию своего рюкзака Mi Classic Backpack 2, который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Новинка отличается наличием двух отсеков для хранения и защитой от брызг. Также имеется отдельный отсек для таких предметов, как зарядные кабели, документы и др. Рюкзак выполнен в обтекаемом дизайне, он позволяет разместить ноутбук с диагональю дисплея до 15,6 дюйма.

Как заявляет производитель, Xiaomi Mi Classic Backpack 2 изготавливается с применением ткани 900D Gucci Oxford и пластика 60D. Это обеспечивает классическую текстуру и долговечность. Также сообщается о наличии многослойной системы снижения давления, которая призвана облегчить ношение, а также обеспечивает хорошее распределение тепла.

Новый рюкзак Xiaomi Mi Classic Backpack 2 уже поступил в продажу в Китае по цене около $14. На выбор пользователей предлагаются четыре варианта цветового исполнения: Light Blue, Black, Dark Grey и Dark Blue.

Источник: gizmochina