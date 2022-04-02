С 1 апреля «Киевстар» продолжил бесплатно предоставлять «Домашний интернет» в областях с активными боевыми действиями

С 1 апреля «Киевстар» продолжает предоставлять услуги «Домашнего интернета» даже без оплаты тарифа своим клиентам, живущим в областях с активными боевыми действиями, вызванными нападением россии на Украину. В марте до 420 тысяч клиентов могли пользоваться услугой бесплатно по всей Украине, сообщили в компании.

Также «Киевстар» продолжает развивать свою инфраструктуру фиксированного интернета, даже в условиях войны. Компания обеспечила 400 укрытий в разных городах Украины бесплатным Wi-Fi, расширила работу сети на 30 новых многоэтажных домов или почти 4000 квартир.

Компания попросила клиентов, у которых есть возможность оплатить счет, сделать это. Так они смогут приобщиться к восстановлению и расширению сети, а также помощи тем, кто в районах боевых действий сейчас не может оплатить услуги.

«Несмотря на войну, мы активно работаем над восстановлением поврежденной инфраструктуры, устанавливаем бесплатный Wi-Fi в бомбоубежищах и увеличиваем покрытие в новых домах. Более 11 тысяч семей с начала войны избрали «Киевстар» в качестве провайдера домашнего интернета. Чтобы все это было возможным, наши специалисты проявляют недюжинную выдержку и смелость», — сказал Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи «Киевстар».

С начала российского вторжения в Украину компания обеспечила своих клиентов бесплатными услугами мобильной связи, «Домашнего Интернета» и «Киевстар ТВ»; досрочно выплатила в государственный бюджет более 1 миллиарда гривен налога на прибыль и перечислила более 20 миллионов гривен на гуманитарную помощь для ВСУ, больницам и пожилым людям.

Еще в начале войны «Киевстар», «Vodafone Україна» и lifecell сообщили, что будут предоставлять украинцам услуги связи и интернета даже без пополнения счета.