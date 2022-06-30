С 1 июля «Укрпошта» пересматривает тарифы, возвращается к довоенному графику работы и доставке крупногабаритных посылок

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» объявил о ряде изменений, которые вступят в силу с 1 июля текущего года. Так, в большинстве областей страны Укрпошта вернулась к довоенному графику работы. Исключение составляют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке с учетом текущей ситуации. Также в некоторых освобожденных городах, где население вернулось лишь частично, отделения Укрпошты работают по сокращенному графику и перейдут к довоенному режиму как только увеличатся объемы работы в связи с возвращением людей.

Важные изменения произошли в доставке крупногабаритных отправлений. Теперь Укрпошта будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог (в специальных отделениях, рассчитанных на такие отправлений).

Напомним, что крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) — до 3,5 м. Со списком объектов почтовой связи, принимающих к отправке крупногабаритные посылки, можно ознакомиться по следующей ссылке.

Также введены изменения и для отправок весом более 30 кг. Максимальная масса такой отправки увеличивается до 600 кг. Таким образом, клиенты смогут пересылать по тарифам Укрпошты еще больше товаров разных габаритов.

Кроме того, с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги «Укрпошта Стандарт». Несмотря на то, что новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи должны были вступить в силу с 1 декабря 2021 года, они начинают действовать только с 1 июля 2022 года. При этом пересмотр стоимости состоялся для услуг «Укрпошта Стандарт» в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%. И это при том, что постановление НКРС позволяло предельное повышение услуг до 37% (Соответствующее решение о пересмотре тарифов НКРСИ утвердило еще в ноябре 2021 года (Решение № 413 от 02.11.2021 Об утверждении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи и признании утратившим силу решения НКРСИ от 10 августа 2021 года)).

Пересмотр тарифов вызван, прежде всего, увеличением логистических затрат на доставку. Однако даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпошты останутся более низкими по сравнению с конкурентами. Например, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после просмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов.

По новым тарифам с 1 июля будут доставляться и отправки «Укрпошта Экспресс» — повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн. На 14% вырастет и стоимость услуги «Документы». Стоимость международных отправлений остается неизменной.

Источник: Укрпошта