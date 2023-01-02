С 1 января новостройки в Берлине должны обязательно оснащаться солнечными панелями

Каждый, кто строит новое здание в Берлине с 1 января 2023 года, должен придерживаться обязательств по использованию солнечной энергии. Согласно Берлинскому солнечному закону, частные владельцы обязаны установить и эксплуатировать на новых домах систему солнечной генерации энергии.
Это обязательство также распространяется на существующие частные дома, если производится значительное переоборудование крыши, например, ремонт или создание надстройки. Новые нормы касаются жилых домов, коммерческих и промышленных построек. Согласно закону, для установки солнечных панелей должно отводиться не менее 30% площади крыши.
От обязательств по установке солнечных панелей освобождаются только владельцы домов с полезной площадью крыши менее 50 м2. Чтобы узнать, распространяется ли на их здание обязательство по использованию солнечной энергии, частные владельцы могут использовать онлайн-сервис проверки.
Следует отметить, что Берлин также поддерживает развитие и расширение солнечной энергетики, предоставляя финансирование и консультации. Solar Center Berlin предлагает частным лицам и компаниям бесплатные консультации по всем аспектам солнечной энергии. Посредством программы финансирования SolarPLUS земля Берлин предлагает частным лицам и компаниям целевую поддержку для расширения солнечной энергетики. В авангарде финансирования находятся инвестиции в накопление электроэнергии. Таким образом, электроэнергия, производимая на собственной крыше компании, может ещё больше использоваться на месте. Кроме того, финансируются солнечные системы на домах, являющихся памятниками архитектуры, а также фасадные фотоэлектрические системы и сочетание зелёных крыш с солнечными системами. В 2022 и 2023 годах Берлин выделит на программу финансирования в общей сложности €23,7 млн.
Источник: berlin