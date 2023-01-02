С 1 января новостройки в Берлине должны обязательно оснащаться солнечными панелями

Каждый, кто строит новое здание в Берлине с 1 января 2023 года, должен придерживаться обязательств по использованию солнечной энергии. Согласно Берлинскому солнечному закону, частные владельцы обязаны установить и эксплуатировать на новых домах систему солнечной генерации энергии.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Это обязательство также распространяется на существующие частные дома, если производится значительное переоборудование крыши, например, ремонт или создание надстройки. Новые нормы касаются жилых домов, коммерческих и промышленных построек. Согласно закону, для установки солнечных панелей должно отводиться не менее 30% площади крыши.

От обязательств по установке солнечных панелей освобождаются только владельцы домов с полезной площадью крыши менее 50 м2. Чтобы узнать, распространяется ли на их здание обязательство по использованию солнечной энергии, частные владельцы могут использовать онлайн-сервис проверки.

Следует отметить, что Берлин также поддерживает развитие и расширение солнечной энергетики, предоставляя финансирование и консультации. Solar Center Berlin предлагает частным лицам и компаниям бесплатные консультации по всем аспектам солнечной энергии. Посредством программы финансирования SolarPLUS земля Берлин предлагает частным лицам и компаниям целевую поддержку для расширения солнечной энергетики. В авангарде финансирования находятся инвестиции в накопление электроэнергии. Таким образом, электроэнергия, производимая на собственной крыше компании, может ещё больше использоваться на месте. Кроме того, финансируются солнечные системы на домах, являющихся памятниками архитектуры, а также фасадные фотоэлектрические системы и сочетание зелёных крыш с солнечными системами. В 2022 и 2023 годах Берлин выделит на программу финансирования в общей сложности €23,7 млн.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: berlin