Новости WTF 30.04.2026

Хорошие мальчики из Кремниевой долины: робопсы с головами Маска, Безоса и Цукерберга слоняются по музею в Берлине

София Шадрина

Хороші хлопчики з Силіконової долини: робопси з головами Маска, Безоса і Цукерберга тиняються музеєм у Берліні / The Hollywood Reporter

Американский художник Beeple (настоящее имя — Майк Винкельманн) открыл новую инсталляцию в берлинской Neue Nationalgalerie. Ее главные «персонажи» — роботизированные псы с гиперреалистичными силиконовыми головами самых влиятельных людей в технологиях.


Инсталляция Regular Animals включает нескольких робопсов, чьи головы воспроизводят лица Илона Маска, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса. Компанию им составляют пес с головой Ким Чен Ына, а также работы с лицами Пабло Пикассо, Энди Уорхола и самого Beeple. Механические животные свободно передвигаются по залам музея и время от времени «опорожняются» — распечатывая изображения. По описанию галереи, это комментарий о том, как алгоритмы и технологические платформы формируют наше восприятие реальности.

Впервые Regular Animals показали в декабре 2025 года на Art Basel Miami Beach, где инсталляция вызвала волну обсуждений в соцсетях. Пять из шести робопсов тогда продали по $100 000 за штуку. «Безос» остался у художника — он и ездит на выставки.


Широкой аудитории Beeple стал известен в марте 2021 года: его цифровой коллаж «Everydays: The First 5000 Days» ушел с аукциона Christie’s за $69,3 миллиона — и эта сделка стала одним из триггеров бума NFT. Работа представляла собой коллаж из 5000 цифровых изображений, которые художник публиковал ежедневно с 2007 года. Среди других известных работ — цифровые произведения Crossroad (2020) и Human One (2021).

Regular Animals — характерная для Beeple работа: острая по содержанию, технологичная по форме и рассчитанная на максимально широкий охват. Выставка в Neue Nationalgalerie продолжается сейчас.

Спецпроекты
Травневий суперрозпродаж Blackview на AliExpress: новітні смартфони з Android 15 та знижки до 40%
Bitget: Як обрати брокера, який не грає проти вас. Гайд по B-Book, STP і Bitget CFD

Источник: The Hollywood Reporter

