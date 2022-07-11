С 11 июля в Украине вступил в силу запрет на курение е-сигарет в общественных местах

11 июля в Украине начали действовать новые нормы антитабачного законодательства. Речь идет об изменениях, внесенных Законом Украины №1978–IX в Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения», которыми запрещается курение в общественных учреждениях электронных сигарет и подобных устройств. В частности, запрет распространяется также на кальяны и использование пепельниц.

В декабре 2021 года Совет наконец приравнял электронные сигареты и устройства для нагрева табака (например IQOS и glo) к обычным табачным изделиям — соответствующие изменения приняли законом №4358. Документ в первую очередь направлен на регулирование электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграцией Директивы 2014/40/ЕС и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Запрет на продажу устройств для нагрева детям до 18 лет уже действует с января 2022 года, а с сегодняшнего дня вступают в силу новые антитабачные правила.

Курение электронных сигарет и вейпов теперь запрещено в помещениях и рядом с заведениями здравоохранения, спортивными и учебными заведениями, на территории и внутри заведений общепита, а также в заведениях культурного назначения (к примеру, кинотеатрах и театрах). Касается этот запрет также помещений органов государственной власти, общежитий, аэропортов (кроме специально отведенных мест), детских площадок, вокзалов и автостанций, остановок общественного транспорта. Нельзя также курить электронные устройства для нагрева табака в лифтах, подземных переходах, общественном транспорте и такси.

Принятый закон также ограничивает использование рекламы для продвижения табачных изделий и курительных устройств.

В местах, на которые распространяется запрет, должен быть размещен соответствующий знак — «Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!». За нарушение владельцам ресторанного хозяйства и хозяйствующим субъектам может грозить штраф — жаловаться можно администрации заведения, а также обращаться в полицию и Госпродпотребслужбу.

Этот закон также предусматривает запрет ароматизированного табака и табака для самокруток, однако норма вступит в силу только с июля 2023 года. С января 2024 г. производители также должны будут наносить медицинские предупреждения на е-сигаретах и ​​устройствах для нагрева табака — такие предупреждения должны занимать 30% площади упаковки. На «традиционных» сигаретах такая маркировка должна составлять 65%.