С 23 мая начинается продажа марки «Русскій воєнний корабль ВСЬО» в отделениях «Укрпошта», 24 мая – на онлайн-площадках

Директор компании «Укрпошта» сообщил о начале продаж марки «Русскій воєнний корабль ВСЬО». 23 мая по всей Украине с утра до 14.00 будут проходить торжественные погашения, а с 14.00 начнутся фактические продажи.

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Марки будут распространяться через 1500 отделений «Укрпошта» по всей стране до уровня райцентров, но не в сёлах. Компания установила ограничения и будет продавать только 2 блока по 3 марки на клиента без исключений. На первую неделю розничных продаж выделено 1 млн марок – такое же количество, как общий объём выпуска марки «Русскій воєнний корабль НА». Ориентировочно 27 мая компания планирует предоставить для продажи еще 1 млн марок и в дальнейшем при необходимости будут запускать новые волны продаж.

Дополнительно марка «Русскій воєнний корабль ВСЬО» будет распространяться через интернет-площадки. Таким образом планируется продавать 1,5 млн марок и дополнительные сувенирные товары: майки, свитшоты и магниты. Для продажи марок будут привлечены 6 онлайн-магазинов. 4 украинских площадки начнут продажу 24 мая, 2 международных – 25-27 мая. Названия и ссылки будут объявлены дополнительно вечером 23 мая.

Марка доступна в двух номиналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для отправлений по Украине и «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для международных отправлений. Стоимость листа (три марки и три купона) – 69 грн и $4,5 соответственно.