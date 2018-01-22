С апреля 2019 года владельцы карт Mastercard смогут использовать биометрические данные (отпечатки пальцев, распознавание лица или радужки глаза) для идентификации во время покупок и онлайн-платежей

В начале прошлого года мы рассказали вам о том, что Mastercard разработала новые биометрические платежные карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. А сегодня стало известно, что уже с апреля 2019 года пользователи данной платежной системы смогут использовать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица/радужки глаза, для идентификации во время покупок и оплат с помощью решения Mastercard Identity Check.

Недавнее исследование Оксфордского университета, проведенное совместно с Mastercard, выявило, что 92% профессионалов в банковском секторе планируют внедрять биометрические решения. Банки также надеются, что с использованием биометрической аутентификации их клиенты гораздо охотнее будут завершать процесс покупки товаров. Частота отказов может сократиться на 70%, по сравнению с другими методами аутентификации, такими как одноразовый пароль, присланный по SMS. Все это в результате значительно улучшит взаимодействие банков с пользователями.

Интересно, что по данным исследований, подавляющее большинство потребителей — 93% — выбирает биометрию вместо паролей для подтверждения платежей. Повышению интереса к биометрическим решениям поспособствовала доступность соответствующего функционала на планшетах и смартфонах, поддержка подобных решений потребителями и новые нормативные требования ЕС по надежной идентификации.

«Биометрические технологии наилучшим образом соответствуют ожиданиям потребителей относительно получения безопасных платежных решений будущего и усиленной диджитализации образа жизни. Эти технологии могут предоставить значительные преимущества потребителям, розничным торговцам и банкам благодаря качественному покупательскому опыту и лучшей защищенности транзакций», — отметил Хавьер Перес, президент Mastercard Europe.

В частности, уже доступная в 37 странах мира (к сожалению, Украина пока не входит в этот список) платформа Mastercard Identity Check является готовым решением для аутентификации, которое позволяет держателям карт использовать биометрические идентификаторы, такие как отпечаток пальца, распознавание по радужной оболочке глаза и идентификация по лицу, чтобы подтвердить личность с помощью мобильного устройства во время онлайн-шопинга или банковских операций.

По словам представителей банка, переход к биометрии является одной из составляющих нового плана действий Mastercard, призванного помочь банкам, розничным торговцам и партнерам предотвратить мошенничество и улучшить опыт потребителей в цифровой среде. Он также отвечает новым требованиям по проверке аутентичности клиентов по протоколу 3D Secure.

Источник: Mastercard