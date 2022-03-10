С начала войны клиенты «ПриватБанка» получили на кассах торговых точек свыше 1 млрд грн налички

С начала военных действий в Украине клиенты «ПриватБанка» получили через торговые точки более 1 млрд грн наличных благодаря сервису «Наличные на кассе». Такая услуга дает возможность при покупке товара на кассе магазина получить средства с вашей банковской карты – от 500 до 6 тыс грн. В условиях военного положения это безопаснее, чем поиск банкомата для снятия наличных.

Ежедневно операции по выдаче наличных осуществляется в 7 тысячах POS-терминалов ПриватБанка. На сегодняшний день обналичить можно на кассах 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС, среди которых Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие. Также этот сервис подключается сейчас и для розничных торговых точек.

В ближайшие дни к этой важной услуге подключается еще 16 торговых сетей и АЗС, а 11 проводят тестирование технологии и готовятся к оказанию услуги.

По состоянию на сегодняшний день, 10 марта 2022 года, «ПриватБанк» работает в обычном режиме. Сегодня в сети банка по всем городам Украины работают: