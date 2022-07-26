С помощью инструмента Unreal Engine MetaHuman создали реалистичный дипфейк Киану Ривза

YouTube-канал Not Face Video Studio, специализирующийся на дипфейках и нейросетевых технологиях, продемонстрировал новый крайне реалистичный дипфейк. На этот раз авторам удалось создать потрясающую цифровую версию любимого многими актёра Киану Ривза, которую практически невозможно отличить от реального человека.

Для создания дипфейка авторы использовали инструмент MetaHuman Creator из игрового движка Unreal Engine. Также они воспользовались недавно представленным плагином Mesh to MetaHuman, который позволяет легко превращать внешнюю сетку в 3D-персонажа.

Впоследствии грубая 3D-модель была доработана с помощью DeepFaceLab – известного приложения для создания дипфейков. Это позволило добиться чрезвычайного сходства с актёром.

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Источник: 80.lv