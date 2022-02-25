Сайт «Прихисток» допоможе знайти житло українцям, що терміново евакуюються через обстріли російських військ

У ці скрутні для країни часи українці стають на допомогу один одному. Для тих людей, які через обстріли російських військ втратили домівки, створено сайт «Прихисток», за допомогою якого вони зможуть знайти собі тимчасову домівку.

«Тисячі людей терміново евакуюються до більш безпечних регіонів.

Більшість із них не має, де безпечно перечекати складні часи.

Сьогодні всі ми маємо бути максимально зібраними, об’єднаними та підтримувати один одного», говориться на сайті.

Організатори пропонують тим, хто може прихистити співгромадян, закликають надати тимчасове житло тим, хто цього потребує. Це можна зробити за допомогою форми «Надати житло». Ті, хто шукають прихистку в більш безпечних населених пунктах країни, зможуть залишати заявки на сайті «Прихисток».