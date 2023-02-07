Самая высокая плотина Европы покрыта 5 тысячами солнечных панелей — они будут производить почти 3,3 ГВт⋅ч электроэнергии в год

Стену из солнечных панелей возвели на дамбе озера Муттзее в Швейцарии, поскольку страна, не имеющая выхода к морю, стремится максимально увеличить производство экологически чистой энергии зимой.

Плотина на озере Муттзее — самая высокая в Европе, расположенная на высоте 2500 метров над уровнем моря — сейчас вмещает почти 5000 солнечных панелей, что делает ее самой большой альпийской солнечной системой в стране.

Проект, получивший название AlpinSolar, реализованный энергетической компанией Axpo, сетью супермаркетов Denner и коммунальным предприятием IWB — все швейцарские компании. Denner заключила долгосрочное соглашение о закупке электроэнергии (PPA) AlpinSolar — это первое подобное соглашение для страны.

Монтаж установки мощностью 2,2 мегаватта завершили в 2022 году, а производство энергии уже началось. AlpinSolar, которая простирается почти на километр, будет производить 3,3 ГВт⋅ч электроэнергии в год — этого должно хватить для 700 домохозяйств.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Значительная часть электроэнергии будет производиться зимой — озеро не подвержено туманам, поскольку находится на большой высоте и снег отражает солнечный свет на солнечные панели.

“Одним из преимуществ альпийских солнечных электростанций является то, что зимой они производят до трех раз больше электроэнергии, чем аналогичные установки в средней полосе. Солнечные батареи любят холод и имеют более высокую производительность при более низких температурах”, — говорит Жанетт Шранц, руководитель отдела коммуникации по возобновляемым источникам энергии в Axpo.

Самая высокая производительность от AlpinSolar действительно ожидается в феврале и марте, но в целом выход солнечной батареи должен быть относительно сбалансированным в течение всего года.

В проекте использовано 4872 двухсторонних солнечных модуля с двойным стеклом швейцарского производителя Megasol. 40-мм рама модулей разработана таким образом, чтобы выдерживать ожидаемую снежную нагрузку.

Компания Axpo заявляет, что к 2030 году планирует построить 4200 солнечных проектов в Швейцарии. Правительство Швейцарии также способствует продвижению солнечной энергии — в прошлом году федеральный парламент внес поправки в Закон об энергетике страны, которые должны ускорить процесс утверждения новых солнечных электростанций, производящих значительные объемы энергии в зимние месяцы.

Источник: Electrek, Reuters