Самое большое воздушное судно Airlander 10 в следующий раз поднимется в небо уже в виде серийной модели
Два года назад британская компания Hybrid Air Vehicles представила миру Airlander 10 – прототип гибридного дирижабля, как альтернатива самолётам и вертолётам. Теперь, по данным издания The Guardian, он уже не поднимется в воздух, поскольку компания больше не планирует осуществлять его запуски.
Как сообщили представители Hybrid Air Vehicles, эта модель дирижабля выполнила свою задачу. Она предоставила разработчикам достаточно ценной информации для создания серийной модели. Компания заявила, что на текущий момент сосредоточена на введении в эксплуатацию первой партии серийного, сертифицированного транспортного средства Airlander 10 для потребителей. Hybrid Air Vehicles также планирует создать увеличенную версию дирижабля – Airlander 50, рассчитанную на перевозку до 50 тонн полезной нагрузки.
Источник: The Verge
- Airlander 10, по прозвищу «летающая задница», был изначально спроектирован в 2010 году для использования армией США в качестве средства наблюдения, которое могло бы оставаться в воздухе неделями. После сокращения финансирования проекта, Hybrid Air Vehicles выкупила своё детище и привезла его в Великобританию с намерениями переоборудовать воздушное судно для гражданских нужд.
- Длина Airlander 10 составляет 92 м, ширина – 43,5 м, высота – 26 м. Дирижабль сделан из углеродного волокна, кевлара и майлара, его резервуары заполнены гелием, который обеспечивает подъём, а для взлёта, управления и приземления судна используются двигатели.
- Свой первый успешный полёт Airlander 10 совершил в 2016 году, однако второй оказался не таким удачным. При заходе на посадку дирижабль зацепился за провода и врезался носовой частью в землю, слегка повредив кабину. Создатели учли недоработки, воздушное судно отремонтировали и несколько раз запускали в течение 2017 года. Тем не менее, в том же году произошёл ещё один инцидент, в результате которого компания решила вывести его из эксплуатации. Таким образом, дирижабль больше не будет ремонтироваться, а компания сосредоточится на серийном выпуске Airlander.