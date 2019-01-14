Самое большое воздушное судно Airlander 10 в следующий раз поднимется в небо уже в виде серийной модели

Два года назад британская компания Hybrid Air Vehicles представила миру Airlander 10 – прототип гибридного дирижабля, как альтернатива самолётам и вертолётам. Теперь, по данным издания The Guardian, он уже не поднимется в воздух, поскольку компания больше не планирует осуществлять его запуски.

Как сообщили представители Hybrid Air Vehicles, эта модель дирижабля выполнила свою задачу. Она предоставила разработчикам достаточно ценной информации для создания серийной модели. Компания заявила, что на текущий момент сосредоточена на введении в эксплуатацию первой партии серийного, сертифицированного транспортного средства Airlander 10 для потребителей. Hybrid Air Vehicles также планирует создать увеличенную версию дирижабля – Airlander 50, рассчитанную на перевозку до 50 тонн полезной нагрузки.

Источник: The Verge