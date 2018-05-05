Самоуправляемый автомобиль Waymo попал в аварию в Аризоне

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Самоуправляемый автомобиль компании Waymo стал участником аварии, которая произошла в пятницу после полудня в городе Чандлер, штат Аризона, США. Об этом сообщают местные СМИ.

На фотографии с места аварии запечатлён минивэн Waymo с повреждениями в районе переднего левого колеса и бампера. Второй автомобиль имеет более явно выраженные повреждения моторного отсека. Судя по сообщениям, люди получили незначительные телесные повреждения.

По сообщениям полиции Чандлера, в момент инцидента автомобиль Waymo работал в автономном режиме, а за рулём находился ассистент. По предварительным данным, инициатором аварии было другое транспортное средство.

В полиции сообщили, что автомобиль (Honda седан), двигавшийся на восток по бульвару Чандлер, вынужден был свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который направлялся на север по улице Лос Фелис Драйв. После того как автомобиль Honda отклонился от изначального маршрута, транспортное средство продолжило двигаться на восток, но уже по западной полосе бульвара Чандлер, где и произошло столкновение с минивэном Waymo, который двигался в автономном режиме на невысокой скорости. В автомобиле Waymo на водительском месте находился человек, который получил незначительные телесные повреждения. Расследование инцидента продолжается.

Источник: The Verge