Samsung Biologics получила контракт на $360 млн от американской Vir Biotechnology на производство потенциальной вакцины от COVID-19





Как известно, по всему миру сейчас активно идут испытания лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. На этой неделе компания Samsung BioLogics, биотехнологическое подразделение Samsung Electronics, выиграла свой самый крупный контракт биофармацевтического стартапа Vir Biotechnology с офисом Сан-Франциско на производство лекарства от COVID-19.

Общая сумма контракта — $360 млн, что соответствует 63% общей выручки Samsung Biologics в 2019 году. Samsung BioLogics приступит к выпуску препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 сразу после того, как Vir Biotechnology завершит их разработку. Ранее ведущая фармацевтическая компания GlaxoSmithKline объявила о решении инвестировать до 250 миллионов долларов в Vir, чтобы профинансировать два долгосрочных проекта по разработке вакцины для предотвращения заболевания вирусной инфекцией.

Прямо сейчас исследователи Vir Biotechnology занимаются созданием потенциальной вакцины —впереди фаза клинических испытаний, которая продлится от трех до пяти месяцев. На данный момент препарат проходит под названием «моноклональные антитела SARS-CoV-2», и, как явствует из названия, основан на моноклональных антителах (антитела, произведенные идентичными иммунными клетками; используются для создания различных лекарственных средств).

Сообщается о двух препаратах Vir, которые сейчас готовятся к фазе клинических испытаний. Они оба основаны на антителе от одного пациента и оба модифицированы, чтобы продержаться в организме дольше. Специалисты Vir модифицировали один из препаратов, чтобы создать долгосрочный иммунитет. То есть, по сути, это вакцина.

Представитель Samsung сообщил, что стороны рассчитывают подписать окончательное соглашение к концу июля.

Пробное производство лекарств должно начаться уже в октябре этого года на заводе Samsung Biologics в Сонгдо, расположенном в 30 километрах к юго-западу от Сеула в Южной Корее. В то же врем на коммерческой основе линии заработают только в начале 2021 года.

По словам официальных лиц и экспертов, препараты на основе антител могут быть использованы тремя возможными способами:

для предотвращения инфицирования людей с высоким риском, таких как медицинские работники;

для предотвращения развития серьезных респираторных заболеваний, которые могут развиться из-за инфекции COVID-19;

для лечения пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями, обусловленными COVID-19.

О партнерстве между Samsung и Vir было объявлено уже на следующий день после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал всех объединиться для разработки вакцин и методов лечения COVID-19. К слову, правительство Южной Кореи планирует инвестировать 210 миллиардов вон или около 172 миллионов долларов в поддержку проектов по разработке вакцин. Сейчас наверняка многие вспомнили о недавнем весьма странном обещании Зеленского — награда в 1 млн долларов за вакцину от коронавируса.

Источник: koreatimes.co.kr