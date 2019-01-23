Samsung Display анонсировала 15,6-дюймовую UHD OLED панель для ноутбуков премиум-класса

Специалисты компании Samsung Display разработали новую панель для ноутбуков премиум-класса. Новинка выполнена на базе технологии OLED, имеет диагональ 15,6 дюйма и поддерживает разрешение Ultra HD. В компании отмечают, что это первая на рынке OLED UHD панель для ноутбуков.

OLED панель обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными LCD дисплеями. Отмечается, что новинка соответствует спецификации VESA DisplayHDR True Black, обеспечивает высокую точность цветопередачи и высокую контрастность. Новая OLED панель для ноутбуков позволяет изменять яркость в диапазоне от 0,0005 до 600 нит и обеспечивает динамическую контрастность изображения 120000:1. Если сравнивать с LCD, то новинка обеспечивает в 200 раз более тёмный чёрный цвет и в 2 раза более высокую яркость светлых оттенков. Анонсированная панель способна отображать 3,4 млн оттенков цветов, что примерно в 2 раза превосходит возможности LCD панелей такого же размера. Устройство обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3. При этом показатель объёма цвета (характеризует точность передачи цветовых оттенков, учитывая значения двух других показателей: цветового охвата и уровня яркости в трехмерном пространстве) OLED панели в 1,7 раза выше, чем у LCD дисплея сопоставимого размера. Всё это должно улучшить качество передачи визуальной информации при просмотре за пределами помещений.

Samsung Display приступит к массовому производству новых OLED Ultra HD панелей диагональю 15,6 дюйма в середине февраля. Новинка будет использоваться в одном из премиальных ноутбуков Samsung, а также будет доступна и для других производителей ноутбуков.

Источник: sammobile