Смарт-очки Samsung выйдут в этом году и не получат ключевой функции

Samsung уже длительное время работает над смарт-очками и планирует выпустить их в этом году, однако без ключевой функции, которая давно уже есть у конкурентов из Meta и Lenovo.





По словам исполнительного вице-президента Samsung по мобильному подразделению, смарт-очки получат камеру, а обработка данных будет осуществляться через приложение на смартфоне. Компания создает новый продукт совместно с Google, Gentle Monster и Warby Parker.

Вице-президент Джей Ким подтвердил, что в отличие от конкурентов, в смарт-очках Samsung не будет дисплея. В частности, Meta имеет модель Meta Ray-Ban Display со встроенным дисплеем, а смарт-очки Lenovo AI Glasses V1 также имеют дисплей. Это же касается и Rokid Glasses

Известно, что смарт-очки Samsung будут работать на процессоре Qualcomm AR1, получат камеру на 12 Мп Sony IMX681, аккумулятор емкостью 155 мА-ч и весом 50 г. Функции ИИ в устройстве будет выполнять Gemini. Вероятно, что модель с дисплеем может появиться уже в следующем году.





На данный момент Meta Ray-Ban охватывает 82% на рынке этих устройств. Однако появление такого мощного игрока как Samsung может изменить это

Ранее мы писали, что компания Xpanceo из ОАЭ презентовала на MWC 2026 в Барселоне умные контактные линзы. Наиболее готовая для потребителей версия сочетает микро-OLED-дисплей с непрерывным мониторингом глюкозы. AR-визуализация и отслеживание здоровья прямо на вашем глазу — без всяких оправ. Между тем ученые из Китайского университета науки и технологий создали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет.

Зато ученые из Института квантовой электроники в швейцарском Цюрихе создали крошечную линзу, преобразующую инфракрасный свет в видимый. Со своей стороны немецкие ученые из Вюрцбургского университета им. Юлиуса-Максимилиана создали самый маленький в мире светоизлучающий пиксель, что представляет значительное достижение на пути к разработке максимально компактных дисплеев, смартокуляров и других носимых устройств.

Источник: NotebookCheck