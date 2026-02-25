banner
Samsung Galaxy S26 получили стабильную One UI 8.5: что в ней нового

Samsung Galaxy S26 отримали стабільну One UI 8.5: що у ній нового

В рамках презентации Unpacked 2026 Samsung вместе с линейкой Galaxy S26 представила полноценную версию One UI 8.5 на базе Android 16.


One UI 8.5 находилась в бета-версии с начала декабря прошлого года. Впоследствии обновление до полноценной версии получат и смартфоны предыдущих поколений, однако сроки пока не называются. Вероятно, что среди них первыми обновление получат устройства Galaxy S25.

One UI 8.5 предусматривает ряд изменений в смартфонах и планшетах Galaxy. В частности, в меню быстрых настроек доступны расширенные функции персонализации, которые позволяют разделять и поворачивать ползунки громкости и яркости.

Обновление добавляет сводки сообщений в стиле iOS и возможность ограничения или блокировки слишком навязчивых сообщений. В телефонах Galaxy с одной SIM появилась возможность выбирать между физической SIM и eSIM. Также появилась функция редактирования фото с помощью ИИ и текстовых подсказок, доступная в разделе «Помощь в редактировании». 


Функция Creative Studio позволяет сохранять стикеры, созданные из фото и получать доступ к ним с помощью клавиатуры. Приложение «Галерея» теперь автоматически сортирует скриншоты по разным папкам для упрощения их поиска. Now Brief отныне будет отображать предварительные события, даже если они не отмечены в календаре, а функция Now Bar будет предлагать рекомендации, более близкие к контексту.

Еще одной новой функцией стала Now Nudge, которая будет предлагать ответы на вопросы на основе информации из других приложений. Кроме голосового ИИ-ассистента Bixby также появился ИИ Perplexity для более сложных задач, например, веб-поиска или помощи в работе с системными приложениями, такими как «Заметки», «Галерея» или «Напоминания». 

Новый ярлык поисковой функции Finder будет размещаться над закрепленными приложениями на главном экране и позволит выполнять поиск на системном уровне с использованием текстовых запросов. 

Среди устройств, которые вскоре должны обновиться до One UI 8.5:

  • Galaxy S25, Plus, Edge и Ultra
  • Galaxy S24, Plus, FE и Ultra
  • Galaxy S23, Plus, FE и Ultra
  • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5
  • Galaxy Tab S11 и S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 FE и S10 Lite
  • Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra и S9 FE

Среди устройств, для которых обновление до этой версии ОС под вопросом:

  • Galaxy S22, Plus и Ultra
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
  • Galaxy Tab S8, S8 Plus и S8 Ultra

Обновления также должны получить устройства серии Galaxy A, F и M. Однако в Samsung пока не называют сроков.

Мы писали, что Samsung во время презентации Unpacked 2026 представила линейку смартфонов S26 и S26+, Galaxy S26 Ultra и наушники Buds 4 и Bud 4 Pro.

Источник: Android Authority

