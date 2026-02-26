Samsung готовит три новых зарядных устройства для Galaxy S26: 25 Вт магнитная, 50 Вт и 60 Вт адаптеры

После большой презентации Samsung на Galaxy Unpacked 2026 компания готовит к запуску сразу три новых зарядных устройства. Речь идет о магнитной беспроводной зарядке и двух сетевых адаптерах повышенной мощности.

Согласно информации от индийского инсайдера, в ближайшее время в линейке аксессуаров Samsung появятся:





25W Fast Magnetic Charger (модель EP-P2900B)

50W Travel Adapter Duo with Cable (модель EP-T5020X)

60W Travel Adapter (модель EP-T6010N)

Напомним, новый смартфон Galaxy S26 Ultra стал первым в линейке Samsung, который поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт. Поэтому вполне логичным было ожидать появления соответствующего фирменного зарядного устройства. При этом оно не входит в комплект поставки.

В то же время версия 50W Travel Adapter Duo with Cable предлагает немного меньшую скорость зарядки, но зато имеет собственный кабель, что может быть полезным именно во время путешествия. Такой формат удобен для пользователей, которые хотят получить готовое решение «из коробки» без дополнительных затрат на кабель.

Зарядное устройство 25W Fast Magnetic Charger обеспечит быструю зарядку флагманских смартфонов Samsung, которые поддерживают до 25 Вт беспроводной зарядки согласно стандарту Qi2. Магнитная фиксация упрощает позиционирование смартфона на зарядной поверхности и обеспечивает стабильную передачу энергии.





Согласно данным инсайдера, рекомендованные цены выглядят так:

25W Magnetic Wireless Charger — 3 299 рупий (около $36,3)

50W Travel Adapter Duo with Cable — 4 499 рупий (около $49,5)

60W Travel Adapter — 3 499 рупий (около $38,5)

Таким образом, самым дорогим в линейке станет 50-ваттный комплект с кабелем, тогда как 60-ваттный адаптер обойдется дешевле, но без упоминания о кабеле в комплекте.

