Итоги Samsung Galaxy Unpacked 2026: "настоящий" AI-Phone в серии S26, Galaxy Buds 4 и другие новинки

Под вечер 25 февраля в Сан-Франциско отгремела презентация Samsung Galaxy Unpacked 2026. Наряду с новыми смартфонами и наушниками, нам предложили «настоящую революцию» в ИИ. Фактически встроенного ассистента во всех привычных нам устройствах, который выполнит за вас текущие задачи и при необходимости сделает стильное фото для соцсетей.

Samsung Galaxy S26 и S26 Plus

Базовая модель линейки получила дизайн, схожий с Galaxy S25. Плоские стеклянные передняя и задняя панели и металлическая рамка, 6,3″ Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, разрешением 2340×1080 и пиковой яркостью 2600 нит. Дисплей защищен Gorilla Glass Armor 2.

В отличие от предыдущей линейки, на этот раз Galaxy S26 и S26+ получили чип Exynos 2600 2 нм. Snapdragon 8 Elite Gen 5 имеет только Galaxy S26 Ultra и все устройства из линейки, предназначенные для американского и китайского рынков. Galaxy S26 предлагается с 12 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ встроенной памяти.

Блок камер S26 представлен основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 12 Мп и телефото объективом на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом, а также фронталкой на 12 Мп. Плюс новый кодек для 8К видео. Среди прочего: аккумулятор 4300 мА∙ч, 25 Вт проводная зарядка (позволяет зарядить смартфон до 50% за полчаса) и поддержка быстрой, обратной и беспроводной зарядки.

S26+ получил 6,7″ Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 120 Гц, как и младшая модель, с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 2600 нит, разрешением 3120×1440. Он также работает на 2-нм Exynos 2600, имеет 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Блок камер такой же как у Galaxy S26: основная 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп, телефото объектив 10 Мп и фронталка на 12 Мп. Емкость аккумулятора немного больше и составляет 4900 мА∙ч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что должно заряжать 69% аккумулятора за 30 минут. Смартфон также работает на Android 16 One UI 8.5.

Как Galaxy S26, так и S26+ поддерживают трехдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7. Однако S26 получила Bluetooth 5.4, тогда как S26+ Bluetooth 6.0. Обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, то есть выдержат погружение под воду на глубину до 1,5 в течение около получаса.

Samsung Galaxy S26 Ultra

В высшем ценовом сегменте представили S26 Ultra. Он получил 6,9-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением QHD+ (3120х1440 пикселей) и адаптивной частотой обновления изображения 1-120 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 2600 нит — как у S25 Ultra. Экран прикрывает Corning Gorilla Armor 2. Устройство имеет антибликовое покрытие, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 12 МП фронтальную камеру. Заявлена поддержка S Pen, но без Bluetooth.

Главная новинка нынешнего флагмана — Privacy Display. Это аппаратное решение, позволяющее смартфону затемнять отдельные пиксели так, что под углом они выглядят черными. Функция работает вместе с интерфейсами программ: затемняет уведомления, всплывающие окна и поля ввода паролей. Режим можно включать вручную или доверить автоматическое включение во время поездок.

Samsung Galaxy S26 Ultra во всех регионах получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (2 ядра Oryon V3 Phoenix L до 4,74 ГГц + 6 ядер Oryon V3 Phoenix M до 3,62 ГГц + GPU Adreno 840). На выбор пользователей доступны конфигурации с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища. Слот для карт памяти отсутствует.

Основная камера имеет сенсор 200 МП, как и в прошлом году, но с более широкой диафрагмой f/1.4. Также есть оптическая стабилизация изображения. Samsung заявляет о на 47% большем захвате света. Телефото модуль 10 МП с 3-кратным зумом получил меньший сенсор 1/3,94 дюйма (против 1/3,52 дюйма у S25 Ultra). Дальнобойный (5x) 50 МП телефото модуль имеет более широкую диафрагму f/2.9 — на 37% светлее. 50 МП ультраширокоугольный модуль остался без изменений.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА∙ч, как и в предыдущих Ultra. Зато мощность проводной зарядки выросла до 60 Вт (зарядный адаптер приобретается отдельно). По заявлению компании, это позволяет зарядить батарею от 0 до 75% за 30 минут. Поддерживаются беспроводная зарядка мощностью до 25 Вт (Qi 2.2) и реверсивная — 4,5 Вт. Смартфон стал немного тоньше (7,2 мм) и легче (214 г), он сохранил титановую рамку и заднюю панель с Gorilla Glass Victus 2.

Серия Galaxy S26 имеет единый дизайн и цвета для всех моделей: кобальтовый фиолетовый, белый, черный и небесно-голубой. Цена за Galaxy S26 стартует от 45 999 грн за версию на 256 Гб, Galaxy S26+ — 53 999 грн за 256 Гб, Galaxy S26 Ultra — 64 999 грн за 256 Гб.

Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro сохраняют дизайн в стиле AirPods от Buds 3, но теперь имеют плоскую металлическую поверхность вдоль внешней части ножки. Базовые наушники используют один 11-мм динамический драйвер и не имеют силиконовых амбушюр, в отличие от Buds 4 Pro, которые также получили двухполосную конструкцию (то есть вуфер для низких частот и твитер для высоких), как и Buds 3 Pro. Есть 5,5-мм планарный твитер и новый 11-мм «суперширокий вуфер» с эффективной площадью почти на 20% больше, чем у предыдущего поколения, что приводит к уменьшению искажений на 50%, по словам Samsung.

Обе модели имеют режим прозрачности, адаптивные EQ и ANC — хотя версия Pro имеет лучшее адаптивное ANC. Samsung заявляет, что Buds 4 Pro предлагают повышение эффективности ANC на 3 дБ (но в отношении каких частот — непонятно). Новые Pro включают функцию определения голоса, которая усиливает разговор, а также функцию обнаружения сирены, чтобы вы оставались осведомленными о сигналах тревоги, повышая громкость окружающего звука.

Есть ряд функций только для пользователей устройств Galaxy, включая быстрое сопряжение, доступ без рук к голосовым ассистентам Bixby или Google, управление звонками или взаимодействие с Bixby с помощью жестов головой, а также функцию Interpreter (живой перевод) с поддержкой 22 языков. Все это очень напоминает функции AirPods, но без мониторинга сердечного ритма и помощи для слуха, которые Apple добавила в линейку Pro.

Наушники используют Bluetooth 6.1 и поддерживают Auracast, а также фирменный кодек Samsung Seamless Codec (SSC) с 24-битным/96 кГц аудио ультравысокого качества (UHQ), а также кодеки AAC, SBC и LC3. UHQ требует моделей, выпущенных в 2023 году — таких, как серия S23, Z Fold 5 и Z Flip 5, а также серия Tab S9 — или более новых. Обе модели также поддерживают пространственное аудио Samsung на телефонах с One UI 4.1.1 или более новой версией — фактически всех, начиная с S21 и более новых. Buds 4 имеют степень защиты IP54, а Buds 4 Pro — IP57.

Обе модели доступны в черном и белом цветах, а версия «розовое золото» для Pro доступна только онлайн. Galaxy Buds4 стоят 6 999 грн, Galaxy Buds4 Pro — 10 699 грн.

One UI 8.5

В рамках презентации Unpacked 2026 Samsung вместе с линейкой Galaxy S26 выпустила стабильную версию One UI 8.5 на базе Android 16. Она находилась в бета-версии с начала декабря прошлого года.

One UI 8.5 предусматривает ряд изменений в смартфонах и планшетах Galaxy. В частности, в меню быстрых настроек доступны расширенные функции персонализации, которые позволяют разделять и поворачивать ползунки громкости и яркости; сведение сообщений в стиле iOS и возможность ограничения или блокировки слишком навязчивых сообщений. В телефонах Galaxy с одной SIM появилась возможность выбирать между физической SIM и eSIM. Также есть функция редактирования фото с помощью ИИ и текстовых подсказок, доступная в разделе «Помощь в редактировании».

Функция Creative Studio позволяет сохранять стикеры, созданные из фото и получать доступ к ним с помощью клавиатуры. Приложение «Галерея» теперь автоматически сортирует скриншоты по разным папкам для упрощения их поиска. Now Brief отныне будет отображать предыдущие события, даже если они не отмечены в календаре, а функция Now Bar будет предлагать рекомендации, более близкие к контексту.

Еще одной новой функцией стала Now Nudge, которая будет предлагать ответы на вопросы на основе информации из других приложений. Кроме голосового ИИ-ассистента Bixby также появился ИИ Perplexity для более сложных задач, например, веб-поиска или помощи в работе с системными приложениями, такими как «Заметки», «Галерея» или «Напоминания».

Новый ярлык поисковой функции Finder будет размещаться над закрепленными приложениями на главном экране и позволит выполнять поиск на системном уровне с использованием текстовых запросов.

Новый Gemini AI для Galaxy S26

Gemini AI от Google получает агентские возможности, которые позволят ему выполнять сложные задачи в приложениях, такие как заказ Uber или DoorDash, автономно. Сначала эта функция запустится на устройствах Pixel 10 и серии Samsung Galaxy S26 в США и Корее.

Эта функция вводит новую форму автоматизации задач: пользователи могут обратиться к Gemini с командой (например: «Закажи мне Uber до Паласа Файн Артс») — и ассистент откроет и использует нужные приложения виртуально, чтобы завершить задачу. Gemini может мониторить весь процесс, запускать приложения, заполнять поля, выбирать параметры и выполнять многоэтапные действия — вы можете следить за процессом, остановить автоматизацию и взять управление в свои руки, или просто позволить ему работать в фоновом режиме, пока AI решает задачу.

Если Gemini требует вашего внимания — например, чтобы выбрать между несколькими вариантами или если нужный товар закончился — он сообщит вам во время процесса. После того как заказ Uber или продуктовая корзина DoorDash готовы, Gemini оповестит вас, чтобы вы проверили и подтвердили окончательный заказ самостоятельно.

Perplexity с доступом к Notes, Calendar и сторонним приложениям

Владельцы новых смартфонов серии Samsung Galaxy S26 смогут вызвать не только привычных Bixby или Gemini, но и нового ассистента голосовой командой «hey, Plex». Интеграция Perplexity — часть стратегии компании по созданию так называемой мультиагентной экосистемы ИИ.

Perplexity получит глубокую интеграцию в систему. Ассистент будет иметь доступ к Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder и Calendar, а также к отдельным сторонним приложениям. При этом смартфон также сможет выполнять многоэтапные задачи в фоновом режиме, оптимизируя процесс.

В компании признают, что пользователи выбирают разные ИИ-инструменты для разных задач — в зависимости от их сильных сторон. Поэтому Samsung дает возможность интегрировать разных агентов в систему, а не привязываться к одному.

