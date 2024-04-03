Apple добавила в iPhone 12 поддержку зарядки Qi2

Apple никоим образом не упоминала об этом, но смартфон iPhone 12 получил поддержку технологии беспроводной зарядки Qi2, которой ранее не имел. Это произошло благодаря обновлению операционной системы до iOS 17.4, которое вышло в прошлом месяце.

Qi2 — это улучшенная версия стандарта Qi для беспроводной зарядки, которая предлагает более быструю, более эффективную и адаптивную беспроводную зарядку для различных устройств. Она позволяет передавать до 15 Вт мощности на совместимые устройства. Подобно Apple MagSafe, технология использует магнитные кольца как в устройстве, так и в зарядном устройстве, чтобы обеспечить надлежащее выравнивание зарядных катушек.

Итак, теперь владельцы iPhone 12 смогут полноценно использовать зарядные устройства, сертифицированные Qi2 и получать полную мощность зарядки. Ранее iPhone ограничивался беспроводной зарядкой мощностью 7,5 Вт, если не использовать дорогие сертифицированные зарядные устройства MagSafe.

О поддержке Qi2 на iPhone 12 стало известно едва ли не случайно. Macworld опубликовал результаты собственных тестов вместе с подтверждением Belkin, что ее зарядные устройства Qi2 поддерживают зарядку мощностью 15 Вт на обновленных устройствах iPhone 12. С тех пор Anker подтвердила подобную совместимость своих продуктов. Однако Apple не ответила на запрос о комментарии.

IPhone 12 стал первым смартфоном Apple с технологией MagSafe и поддерживает магнитную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт с момента дебюта в 2020 году. IPhone 13 и 14 получили поддержку Qi2 в рамках обновления iOS 17.2, а iPhone 15 получил ее из коробки. Итак, теперь все iPhone MagSafe сертифицированы Qi2.

Источник: The Verge