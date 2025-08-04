Самый большой в мире нейрокомпьютер имитирует мозг обезьяны

Китайские инженеры представили новый нейрокомпьютер, имитирующий мозг макаки.

Система получила название Darwin Monkey и, как сообщается, поддерживает более 2 млрд импульсных нейронов и более 100 млрд синапсов, что близко к количеству нейронов в мозге макаки. При типичных условиях работы система потребляет около 2 тыс. Вт электроэнергии.

Отмечается, что это первый в мире нейроморфный мозгоподобный компьютер, основанный на специализированных нейроморфных микросхемах. Его разработали в главной Государственной лаборатории нейромашинного интеллекта при Чжэцзянском университете.

Компьютер оборудован 960 нейроморфными вычислительными чипами Darwin 3. Система состоит з 15 нейроморфных мозгоподобных серверов в стиле блейд. Это нейропроцессоры третьего поколения, аналогичные мозгу, разработанные под руководством Чжэцзянского университета в сотрудничестве с Zhejiang Lab.

По информации People’s Daily, массив микросхем в системе поддерживает более 2 млрд импульсных нейронов и более 100 млрд синапсов, что делает Darwin Monkey первым в мире компьютером, подобным мозгу, сочетающим развитые умственные способности со зрением, слухом, речью и функциями обучения.

Как сообщает Global Times, каждый чип поддерживает более 2,35 млн импульсных нейронов и сотни млн синапсов, а также специализированный набор инструкций для вычислений, имитирующих работу мозга, и онлайн-механизм нейроморфного обучения. В отчете также отмечается, что исследователи развернули на компьютере несколько интеллектуальных приложений. Система может запускать модель мозга DeepSeek для выполнения таких задач, как логическое мышление, генерация контента и решение математических задач.

Чипы Darwin 3, из которых состоит компьютер, имеют специальный набор инструкций, вдохновленных работой мозга и нейроморфными механизмами онлайн-обучения. Darwin Monkey — это результат прорывов в ряде технологий, включая улучшение взаимосвязи и интеграции нейронной системы, а также разработку нового поколения операционных систем, вдохновленных работой мозга.

В 2024 году компания Intel создала Hala Point, первую нейроморфную вычислительную систему из 1,15 миллиардов нейронов. Сначала она была развернута в финансируемых Министерством энергетики США Сандийских национальных лабораториях.

Используя свои мощные нейронные и синаптические ресурсы, система может предварительно моделировать мозг животных с различными размерами нейронов, в том числе мозга элеганов, рыбок данио-рерио, мышей и макак, что открывает новые возможности для исследований в области науки о мозге.

Источник: Interesting Engineering