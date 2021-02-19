Саудовская Аравия инвестировала несколько миллиардов долларов в Activision, EA и Take-Two





Мухаммед ибн Салман, наследный принц Саудовской Аравии, имеющий неоднозначную репутацию, инициировал свою страну к приобретению пакетов акций трех крупнейших издателей видеоигр. Недавние документы SEC, обнаруженные Bloomberg, демонстрируют, что суверенный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет ибн Салман, купил акции Activision-Blizzard, Electronic Arts и Take-Two на сумму более $3.3 миллиарда. Этот же фонд в 2016 году приобрел существенную долю Uber, заплатив $3.5 миллиарда.

Всего было приобретено 14.9 миллионов акций Activision, 7.4 миллиона акций EA и 3.9 миллиона акций Take-Two в конце прошлого года. Инвестиции предоставляют фонду доли в этих компаниях в размере $1.4 миллиарда, $1.1 миллиарда и $826 миллионов соответственно. Это одна из очередных попыток Саудовской Аравии уменьшить зависимость экономики страны от нефти.

Примечательно, что это не первый раз, когда ибн Салман инвестирует в видеоигры — или, по крайней мере, пытается это сделать. В прошлом году организаторы League of Legends European Championship объявили о партнерстве с Neom, противоречивым проектом умного туристического трансграничного города в Саудовской Аравии. Менее чем через день компания Riot Games (основатель лиги) отменила спонсорское соглашение после того, как поднялись протесты среди киберспортивного сообщества. Кроме того, в прошлом году молодежная благотворительная организация ибн Салмана под названием MiSK приобрела 33.3% акций SNK, японского разработчика франшиз King of Fighters и Samurai Shodown, и заявила, что планирует в будущем получить контрольный пакет акций компании.

В 2018 году ЦРУ сообщило о причастности ибн Салмана к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Хотя Саудовская Аравия изначально отрицала какие-либо сведения об убийстве, Шалаан аль-Шалаан, заместитель прокурора страны, позже заявил, что убийство было заказано «переговорной группой», посланной для возвращения Хашогги в страну.

Источник: Engadget