СБУ перекрыла кислород разветвленной сети из более 10 000 русских ботов

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Служба безопасности Украины рассказала об успешной операции, в рамках была прекращена работа крупной сети ботоферм, управляемой из РФ — размещенное в Киеве и нескольких областях оборудование поддерживало работу более 10 000 ботов, занимающихся распространением разного рода фейков.

Как сообщается на сайте СБУ, организаторы использовали фальшивые аккаунты в социальных сетях, а также адреса электронной почты и электронные кошельки. Как было установлено сотрудниками оперативного отдела, для регистрации аккаунтов, кроме украинских, злоумышленники также использовали SIM-карты мобильных операторов из России и ЕС. В СБУ особо подчеркивают, что в Европе их нельзя купить без идентификации гражданина, а в РФ — без содействия со стороны спецслужб. Всего в рамках обысков (обыски проводились одновременно по 12 адресам, где располагались вычислительные узлы сети) было изъято 40 000 SIM-карт, а также телекоммуникационное оборудование.

В СБУ отмечают, что группировка выполняла заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины. Организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

В совместной операции по выявлении и прекращении деятельности сети ботоферм участвовали сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях, а также региональные управления ведомства, органы прокуратуры и Национальной полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование; как только оно будет завершено, дело передадут в суд.

Источник: СБУ