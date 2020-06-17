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СБУ перекрыла кислород разветвленной сети из более 10 000 русских ботов

СБУ перекрыла кислород разветвленной сети из более 10 000 русских ботов

СБУ перекрыла кислород разветвленной сети из более 10 000 русских ботов


Служба безопасности Украины рассказала об успешной операции, в рамках была прекращена работа крупной сети ботоферм, управляемой из РФ — размещенное в Киеве и нескольких областях оборудование поддерживало работу более 10 000 ботов, занимающихся распространением разного рода фейков.

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Как сообщается на сайте СБУ, организаторы использовали фальшивые аккаунты в социальных сетях, а также адреса электронной почты и электронные кошельки. Как было установлено сотрудниками оперативного отдела, для регистрации аккаунтов, кроме украинских, злоумышленники также использовали SIM-карты мобильных операторов из России и ЕС. В СБУ особо подчеркивают, что в Европе их нельзя купить без идентификации гражданина, а в РФ — без содействия со стороны спецслужб. Всего в рамках обысков (обыски проводились одновременно по 12 адресам, где располагались вычислительные узлы сети) было изъято 40 000 SIM-карт, а также телекоммуникационное оборудование.

В СБУ отмечают, что группировка выполняла заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины. Организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

В совместной операции по выявлении и прекращении деятельности сети ботоферм участвовали сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях, а также региональные управления ведомства, органы прокуратуры и Национальной полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование; как только оно будет завершено, дело передадут в суд.

Источник: СБУ

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