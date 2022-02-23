СБУ попереджає про масове поширення фейків та «вкидів» як одного з елементів інформаційної війни та просить не розповсюджувати їх

Останніми днями в українському сегменті мережі почали активно розповсюджуватися різні фейкові повідомлення. Вони почали з’являтися під час російських провокацій на кордоні України. А після так званого «визнання» керівництвом Росії так званих «ДНР» та «ЛНР» кількість таких повідомлень значно збільшилася.

Наприклад, в месенджерах та соціальних мережах масово публікуються дописи при нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони країни. Крім того, поширюється й аналогічний «наказ» Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також з’являються «доброзичливі» повідомлення про наближення бойових дій та рекомендації залишити домівки. Додатково розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із «порадою» покинути зону ООС. І це далеко не повний перелік фейків та «вкидів».

Як зазначають в СБУ, всі ці повідомлення – не просто неправда, а частина продуманої інформаційної війни проти України. Фахівці з кібербезпеки відомства системно відстежують інформаційне поле та фіксують фейки. Також кіберфахівці СБУ вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів та ботоферм, а також притягнути зловмисників до відповідальності.

Разом з тим, СБУ закликає громадян не розповсюджувати російські фейки, «вкиди» та чутки. Українцям нагадують про необхідність користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел.

«Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації», — зазначають в СБУ.

Джерело: СБУ