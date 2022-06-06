СБУ разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи «гуманитарки» на 60 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и ликвидации масштабной мошеннической схемы продажи гуманитарной помощи из-за рубежа на 60 млн грн. По этой схеме стоит группа молодых людей из Днепропетровщины, которые после вторжения России сбежали из Украины, использовав поддельные документы.

За границей фигуранты быстро открыли собственный «бизнес» — продавали военную амуницию и товары двойного назначения для нужд ВСУ, минимум втрое завышая их стоимость. Всего за время войны было продано товаров на сумму более 60 млн грн.

Чтобы не платить таможенные платежи в Украину, злоумышленники завозили продукцию как благотворительную помощь, подделывая документы от имени благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов около 20 млн грн.

В результате следственных действий, проведенных сотрудниками СБУ и БЭБ, выявлено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В настоящее время один из участников схемы сообщен о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ.