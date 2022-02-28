СБУ відкриває «Кіберфронт» — в офіційному чат-боті тепер можна повідомляти про вразливості у кіберзахисті російських об’єктів

Одна із національних ініціатив спротиву російським окупаційним силам — чат-бот @stop_russian_war_bot, який запустила СБУ інформування про переміщення ворожої техніки та військ. Сьогодні у чат-боті @stop_russian_war_bot з’явилася нова функція — для боротьби на кіберфронті.

Нова функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту «Кіберфронт». Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом!

«За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено! Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) — обов’язково повідомляйте про них чат-боту» СБУ

Зупинимо російські війська разом — на нашій землі й в нашому кіберпросторі!