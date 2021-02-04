Sega официально анонсировала Total War: Warhammer III

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Sega представила заключительную часть серии игр Total War: Warhammer. Разработкой проекта, как и прежде, занимается студия Creative Assembly. Релиз стратегии должен состояться до конца 2021 года, точную дату выхода пока не называют. Зато можно оценить кинематографический трейлер-анонс Total War: Warhammer III.

«Отправляясь в новую грандиозную кампанию, вам будет поручено спасти или использовать силу умирающего бога», — говорится в анонсе. «Каждая раса предлагает уникальное путешествие по кошмарному Царству Хаоса, завершающееся финалом, который определит судьбу мира».

В третьей части Warhammer будут доступны четыре фракции Хаоса (Нургл, Слаанеш, Тзинч и Кхорн), а также нация воинов Кислев и империя Великий Катай. Разработчики заявляют, что это будет «самый разнообразный набор легендарных героев, гигантских монстров, летающих существ и магических сил, которые когда-либо видела серия».

Предзаказ на Total War: Warhammer III уже открыт в Steam и Epic Games Store. Стоимость игры составляет 1299 грн.

Источник: Engadget