Sega работает над созданием компактной игровой консоли Game Gear Micro по цене $50

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В этом году компания Sega празднует своё 60-летие, и к этому юбилею она готовит к выпуску ретро-консоль, которая, судя по всему, является самой маленькой. Игровая консоль Game Gear Micro представляет собой возрождение 8-битной портативной системы Sega, которая пыталась конкурировать с Nintendo Game Boy.

Более подробные сведения о новинке будут представлены. Сейчас же пока имеется только одно рекламное изображение в котором видно, что консоль позволяет запускать как минимум одну игру из серии Game Gear Sonic the Hedgehog.

Первоначальное изображение, которое уже скрыто с целевой страницы Game Gear Micro, также свидетельствовало, что система будет поставляться в четырёх цветах: чёрном, синем, жёлтом и красном. Устройство поступит в продажу в Японии 6 октября этого года по цене около $50.

Источник: The Verge