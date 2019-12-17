Segway-Ninebot привезет на CES 2020 новые электроскутеры Ninebot eScooter и Ninebot eMoped, а также концепт электромотоцикла Segway Apex





Электросамокаты и гироскутеры Segway-Ninebot — одни из самых популярных на рынке, однако теперь китайская компания решила пойти дальше и представить более серьезные электрические транспортные средства. Официальный анонс новинок произойдет на CES 2020, это будут электробайки Ninebot eScooter и Ninebot eMoped, а также концепты Ninebot eScooter T и Segway Apex.

Модель Ninebot eScooter напоминает одновременно классический мотороллер и продукцию тайваньской компании Gogoro, она будет продаваться в пяти различных модификациях. Самый дешевый вариант E80C получит свинцово-кислотный аккумулятор (все остальные версии — Li-Ion аккумуляторы), сможет разгоняться максимум до 50 км/ч и проезжать от полного заряда до 90 км. Версия E90 чуть лучше по характеристикам — 55 км/ч и 100 км соответственно, тогда как E100 способен набрать 60 км/ч.

Две топовые версии Ninebot eScooter более интересны. Так, E125 получил максимальную скорость 75 км/ч и запас хода до 120 км, а E200P — «максималку» 100 км/ч и запас хода 200 км благодаря сдвоенной батарее. При этом версия E200P может разгоняться до 40 км/ч менее, чем за 3 секунды и отличается дисковыми тормозами большего диаметра, способными справиться с такой динамикой.

Каждый скутер Ninebot eScooter защищен от влаги (IPX7) и оснащен LED-фарой, цифровым дисплеем и багажником под сидением, в который помещается полноразмерый шлем. Модель поддерживает разнообразные онлайн-сервисы, включая навигацю и обновление прошивки по воздуху, а также блокировку заднего колеса Ninebot AirLock + NFC, снять которую можно с помощью NFC-смартфона или NFC-метки.

В свою очередь модель Ninebot eMoped представляет собой устройство попроще, больше напоминающее электробайк. Он весит всего 55 кг и оснащается электродвигателем мощностью 400 Вт, который позволяет разогнаться максимум до 25 км/ч. Модель также предлагается в трех версиях, которые будут отличаться емкостью батареи и запасом хода: 35-45 км, 55-65 км и 75-85 км.

Также во время выставки производитель покажет два концепта. Ninebot eScooter T является продвинутой версией одноименной модели с функцией самобалансировки и удаленного управления. В результате с помощью мобильного приложения пользователь сможет удаленно припарковать такой скутер в гараже или «подозвать» его к себе обратно из того же гаража.

А вот Segway Apex представляет собой практически полноценный электромотоцикл (производитель называет его «суперскутер») с максималкой 200 км/ч и разгоном до первой «сотни» за 2,9 секунды.

P.S. В Китае модель Ninebot eMoped будет называться Ninebot C series и предлагаться в трех версиях: Ninebot C40 с батареей 16 Ач (48В) и запасом хода 35-45 км по цене $570 (3999 yuan); Ninebot C60 с батареей 20 Ач и запасом хода 55-65 км по цене $670 (4699 yuan); Ninebot C80 с батареей 24 Ач и запасом хода 75-85 км по цене $800 (5599 yuan). Производитель предложит 3 года гарантии на батарею, 6 лет гарантии на электродвигатель и пожизненную гарантию на раму.

Модель Ninebot eScooter в Китае получит обозначение Ninebot E-series и следующие цены: Ninebot E80C — $685 (4799 yuan), E90 — $855 (5999 yuan), E100 — $985 (6899 yuan), E125 — $1430 (9999 yuan), E200P — $2,430 (16999 yuan).

Источник: The Verge