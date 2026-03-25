Yamaha выпускает первый в мире скутер с подушкой безопасности

Безопасность на мотоцикле — это палка о двух концах. С одной стороны, безопасность является первоочередной. С другой — насколько далеко можно зайти ради собственной защиты, не жертвуя удовольствием от езды? Yamaha пытается ответить именно на этот вопрос своим новым скутером.





Tricity 300 2026 года выпуска формально — трехколесный реверс-трайк, но все равно скутер. И вот почему это важно: скутеры традиционно отставали от мотоциклов в вопросах безопасности. Подушки безопасности существуют на мотоциклах уже почти два десятилетия (на Honda Goldwing за $30 тыс., который весит более 360 кг), но на скутерах? Итак, теперь имеем первый в мире скутер с подушкой безопасности.

Чтобы достичь этого, Yamaha объединилась со шведским специалистом по автомобильной безопасности Autoliv. Подушки безопасности крепятся к передней панели скутера и связаны с двумя G-сенсорами, расположенными в центре скутера. Принцип работы таков: G-сенсоры фиксируют резкое замедление, которое может свидетельствовать о лобовом столкновении, сравнивают его с предустановленным значением и передают информацию в электронный блок управления (ЭБУ), который дает команду на срабатывание подушки.

Чтобы минимизировать удар водителя о руль или другие твердые поверхности, подушка надувается вверх во время фронтального падения. Принцип прост: поглотить кинетическую энергию ездока и не дать ему перелететь через руль. В раскрытом состоянии подушка Autoliv значительно компактнее той, что Honda использует на Goldwing, — она имеет форму сферической подушки, а не сегментированной двустворчатой конструкции.

Стоит заметить, что подушка сработает только при лобовых столкновениях и при определенных условиях замедления. Yamaha прямо указывает, что могут быть ситуации, когда подушка не сработает, — например, если угол столкновения неправильный. Она также не активируется при боковом или заднем ударе, опрокидывании скутера или если его прижмет другое транспортное средство. Autoliv сообщил, что подушка прошла «валидацию в соответствии с применимыми стандартами разработки, включая расширенное моделирование и полномасштабные краш-тесты».





«Tricity 300 используют водители всех возрастов, в том числе деловые люди. Для них, а также для их семей такой понятный элемент безопасности, как подушка, обеспечит спокойствие», — сказал Дайсуке Асано, руководитель проекта Yamaha Tricity 300.

Кроме подушки безопасности, обновленный скутер получил измененный дизайн, наиболее заметный спереди. Он острее, чем раньше, что делает Tricity 300 стройнее. Фары также переработаны — вертикально сложенные тройные светодиоды спереди и новая задняя светодиодная оптика придают ему спортивный вид.

Скутер и в дальнейшем оснащен тем же 292-кубовым одноцилиндровым двигателем Blue Core в паре с вариатором CVT. Единственное существенное изменение — новый глушитель с обновленным катализатором для соответствия экологическим нормам. Как реверс-трайк, он получил технологию Leaning Multi-Wheel для двух передних колес. Также есть система Standing Assist от Yamaha, которая помогает удерживать трехколесный скутер в вертикальном положении во время остановки.

Новая двойная панель приборов сочетает 2,8-дюймовый ЖК-дисплей и 4,2-дюймовый цветной TFT-экран. Для пользователей Garmin — теперь доступна навигация Garmin StreetCross прямо на панели через подключенный телефон. Подключение смартфона входит в стандартную комплектацию и позволяет получить доступ к звонкам, сообщениям и данным о поездке через приложение Yamaha MyRide.

Стояночный тормоз, смарт-ключ, порт USB-C и подсидельное хранилище объемом 45 литров (достаточно для двух шлемов с полной защитой лица) — все это входит в стандартную комплектацию. Модель Tricity 300 2026 года с подушкой безопасности стоит £8 780 (что примерно соответствует $11 770) и в настоящее время доступна в Великобритании, но география продаж будет расширяться.

С технической стороны скутер оснащен контролем тяговой силы и наклон-чувствительной системой ABS — благодаря добавлению инерционного измерительного блока. Также есть Unified Braking System от Yamaha — обычно она устанавливается на суперспортивных байках Yamaha — которая автоматически распределяет тормозные усилия между тремя дисками при нажатии переднего, заднего тормоза или обоих одновременно.

Безопасность — явно приоритет для этого скутера. И неудивительно, ведь большинство ездоков на скутерах не имеют большого опыта. Конечно, можно носить защитные жилеты с подушками безопасности от Alpinestars и Dainese, но вряд ли кто-то будет одевать их на скутере. Поэтому иметь такую технологию, встроенную непосредственно в мотоцикл, — пожалуй, лучшее решение для безопасности водителя. К тому же трехколесные скутеры уже сами по себе намного безопаснее обычных.

Источник: NewAtlas