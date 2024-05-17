Украина присоединилась к сети боевых лабораторий НАТО как гостевой партнер. Combined Federated Battle Laboratories Network (CFBLNet) — многонациональная сеть, которую используют разработчики военной техники для испытаний, верификации проектов, учений и разработок. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Участвовать в инициативе Украины помогло NCIA (Агентство НАТО по связи и информации), с которым Минобороны имеет техническое соглашение.

Участие в сети предоставит Украине больше возможностей по тестированию военного оборудования и программных систем на совместимость с имеющимися в других странах НАТО для лучшего совместного применения. В частности, аккредитация позволит тестирование в секретных системах. Сеть CFBLNet имеет около 400 собственных пунктов во многих странах. Центром CFBLNet в Европе руководит Агентство НАТО по связи и информации (NCIA).

«Наше сотрудничество с НАТО и другими странами-партнерами расширяет границы. Мы стремимся к взаимосовместимости с партнерами, а наши системы давно зарекомендовали себя во время совместных учений. Благодарны за приглашение Украины к еще одной инициативе. Готовы продолжать работу и углублять взаимодействие», — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины.

Сотрудничество с инициативой НАТО улучшит обмен опытом, укрепит сотрудничество, позволит улучшать совместимость и поможет проводить совместные учения. В CFBLNet участвуют 39 стран-членов НАТО и партнеров альянса.