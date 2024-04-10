UA Drone ID — технология распознавания дронов («свой — чужой») для системы управления боем DELTA

Технология UA DroneID усилит систему ситуационной осведомленности DELTA Современная боевая система натовского образца НАТО, которую используют Силы безопасности и обороны Украины. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости — и с союзниками.. Это позволит предотвращать дружественный огонь по дронам и лучше анализировать их использование по вражеским целям.

Минобороны поделилось коротким апдейтом по развитию инновационной технологии UA DroneID, которая дополнила систему управления боем DELTA — ведомство заключило меморандум с Министерством цифровой трансформации, ОО «Аэроразведка» и компанией CossackLabs. Этому предшествовало тестирование системы в боевых условиях с ударными дронами и презентация технологии странам НАТО.

«Украина — первая страна, которая сталкивается с роботизированной войной. Постоянное технологическое развитие поможет повысить эффективность беспилотников и убрать человека с поля боя». Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны

Глава Минцифры Михаил Федоров назвал разработку UA DroneID «уникальным примером сотрудничества военных с гражданскими по треку технологий в армии». Система UA DroneID призвана минимизировать дружественный огонь, сохранить больше украинских дронов, чтобы лучше работать ими по россиянам и вражеской технике.

В конце марта стартовал новый этап развития системы ситуационной осведомленности DELTA, который предусматривает интеграцию различных типов дронов и инструменты для планирования работы операторов. Поэтому очевидно UA DroneID — только первая ласточка, и дальше будет.

Ранее заместитель главы Минстратегпрома Анна Гвоздяр рассказала, что производством различных видов дронов сейчас занимаются около 200 компаний, а к госзаказам привлечены около 60 предприятий. Она также отметила, что на начало марта Украина ежемесячно производит около 150 тысяч дронов и по итогам 2024 года планирует изготовить 2 млн «птичек».

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