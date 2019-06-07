Sennheiser анонсировала свою первую беспроводную игровую гарнитуру GSP 670 стоимостью €349

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Компания Sennheiser подготовила к выпуску свою первую беспроводную игровую гарнитуру GSP 670, выпуск которой запланирован на начало следующего месяца.

При разработке этой модели инженеры Sennheiser постарались устранить некоторые недостатки, свойственные беспроводным гарнитурам, такие как задержки, снижение качества звука, малая автономность. Новинка комплектуется беспроводным адаптером с портом USB под названием GSA 70. Он выполнен на базе запатентованной технологии, разработанной Sennheiser для обеспечения соединения с малой задержкой. Как заявляет производитель, это позволяет передавать звук с «почти нулевой задержкой». Адаптер совместим с ПК и Sony Playstation 4. Сама гарнитура GSP 670 также имеет встроенный модуль Bluetooth, так что пользователи могут подключить её к своим смартфонам и планшетам.

Микрофон Sennheiser GSP 670 поддерживает функцию шумоподавления, и его можно отключить простым поднятием держателя. Гарнитура оснащена двумя колёсиками регулировки громкости, которые позволяют пользователям управлять звуком в чате и звуком в игре по отдельности. Геймеры также могут настраивать звук на GSP 670 с помощью программного обеспечения Sennheiser Gaming Suite для Windows, в котором доступны предустановленные параметры, режимы объёмного звука и эквалайзер.

Sennheiser утверждает, что батарея GSP 670 может работать до 20 часов при использовании беспроводного соединения Bluetooth и до 16 часов при подключении через адаптер GSA 70. Гарнитура поддерживает автоматическое отключение для экономии энергии, а также быструю зарядку, она может проработать 2 часа после семиминутной зарядки.

Беспроводная гарнитура Sennheiser GSP 670 уже доступна для предварительного заказа на сайте производителя по цене €349. Фактические продажи стартуют 1 июля.

Источник: techcrunch