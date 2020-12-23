Сервис доставки еды Raketa меняет название на Rocket и выходит на международный рынок (Кипр, Нидерланды и другие европейские страны)

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Украинский сервис доставки еды Raketa объявил о начале работы на Кипре и смене названия. Сегодня, 23 декабря 2020 года, сервис доставки под новым брендом Rocket заработал в Никосии — столице Кипра. Эта страна стала первой в рамках международной экспансии компании — в 2021 году Rocket планирует покрыть десять стран.

В связи с выходом на международный рынок в Raketa решили изменить название на Rocket. Айдентика сохранится: цвета, фирменный шрифт и приложение останутся без изменений.

«В большинстве стран такого слова, как «ракета», не существует. Поэтому было принято решение, сохранив то, что уже создано в Украине, развиваться на новых рынках. Бренд Rocket будет понятен во всем мире, и останется узнаваем здесь», — прокомментировал Олег Любарец, директор по маркетингу сервиса Rocket.

Смена названия в Украине будет происходить постепенно. Первыми новый бренд заметят пользователи англоязычной версии приложения. В течение нескольких недель Rocket появится на новых рюкзаках курьеров, а также их фирменной одежде.

Кипр станет для Rocket стартовой площадкой. В марте 2021 года компания планирует начать работу в Нидерландах, а после — покрыть еще ряд европейских стран.

Как сообщили редакции в Raketa, весной компания привлекла инвестиции от новосозданного фонда BeeVenture. На сегодня это единственный внешний инвестор сервиса. Средства нужны были на масштабирование в Украине и выход в Европу, а также улучшение продукта. Сумма сделки под NDA. В Украине компания также продолжить расширять количество городов и до конца года Rocket запустится в Кропивницком. Он станет 27-м украинским городом и 18-м областным центром.

Источник: Rocket