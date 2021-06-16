Rocket став першим сервісом доставки їжі в Україні, який запровадив можливість оплати через електронний гаманець Apple Pay і Google Pay





Rocket повідомив, що став першим сервісом доставки їжі в Україні, який запровадив можливість оплати через електронний гаманець. У мобільних додатках Rocket для iOS та Android вже з’явилася можливість оплати через електронний гаманець Apple Pay або Google Pay.

Всі діючі користувачі сервісу можуть додати Apple Pay або Google Pay як спосіб оплати в налаштуваннях облікового запису. Тоді як нових користувачів Rocket ця можливість позбавить від необхідності додавати і авторизувати банківську карту.

Одними з ключових особливостей Apple Pay і Google Pay є можливість підтвердження оплати за TouchID і FaceID. Таким чином користувачі Rocket можуть вибирати оплату за допомогою банківської картки, готівкою кур’єру, а також Apple Pay і Google Pay.

Усі нові користувачі Rocket можуть протестувати оплату електронним гаманцем, застосувавши промокод AGPAY. Він надає знижку 70 гривень на перше замовлення. Для тих, хто вже користується доставкою Rocket доступний промокод AGPAY40.

Джерело: Rocket