Сервис HMD Connect позволит пользоваться роумингом данных в 120 странах по цене €10





Помимо новых смартфонов и кнопочного мобильного телефона компания HMD Global также запустила новый глобальный роуминговый сервис. Он предназначен для обеспечения доступа к роумингу данных для пользователей.

С запуском сервиса HMD Connect компания HMD Global начинает предоставлять услугу новой для себя категории. Теперь пользователи в различных регионах мира смогут получить в своё распоряжение SIM-карту, позволяющую пользоваться роумингом данных без лишних усилий и, как заявляет компания, по более выгодным тарифам. Основное преимущество данного сервиса заключается в том, что во время международных поездок пользователю не придётся заниматься покупкой местной SIM-карты, что может быть сложной процедурой для иностранцев. В то же время он сможет пользоваться мобильным интернет-доступом по более доступным тарифам, чем если бы он обслуживался своим домашним оператором в роуминге.

Сервис будет работать в 120 различных странах. Независимо от страны, где пребывает пользователь, стоимость тарифного плана является одинаковой и составляет €9,95. Однако от страны зависит объём данных, включенных в эту стоимость. Все страны разделены на три зоны. Для стран первой зоны (Zone 1) в тариф включён 1 ГБ данных. В странах второй зоны (Zone 2) за ту же сумму предлагается в 2 раза меньше трафика данных – 500 МБ. В странах третьей зоны (Zone 3) объём доступных данных ещё меньше – всего 250 МБ. Кстати, Украина относится к Zone 3.

Каждый пакет действует на протяжении 14 дней с момента активации. Предусмотрена возможность повторного приобретения трафика за плату в размере €5, но это не продлевает 14-дневный срок действия пакета. Приложение HMD Connect уже доступно для платформы Android в магазине Play Store, оно нужно для активации SIM-карты и управления пакетами.

Стоимость стартового пакета с первой SIM-картой составляет €19,95, а покупка каждой дополнительной карты обойдётся в €10, она добавляется к тому же заказу. Эти наборы сразу же включают и стартовый тариф, так что сразу же из коробки можно пользоваться данными в объёмах, установленных для каждой зоны. Начало поставок стартовых пакетов запланировано на 30 марта, а сам процесс доставки может потребовать от 2 до 7 рабочих дней.

Первоначально сервис HMD Connect будет работать в 120 странах мира. Вместе с тем, HMD Global в партнёрстве с Greenwave Systems и операторами местного значения продолжит работать над расширением его географии.

Источник: gsmarena