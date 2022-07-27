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«ЛУН Місто» запустил мониторинг восстановления разрушенного жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле (74% новостроек имеют повреждения)

«ЛУН Місто» запустил мониторинг восстановления разрушенного жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле (74% новостроек имеют повреждения)

Компания ЛУН создала «Карту мониторинга», позволяющую отслеживать масштабы разрушения новостроек в результате вторжения россии в Киевской области и темпы их восстановления. Начиная с 2014 года, ЛУН силами собственных фотокорреспондентов мониторит темпы строительства жилых комплексов в Украине и ежемесячно публикует фотографии новостроек. Поэтому есть наглядная картинка «как было» и «как стало».

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На вновь созданной Карте Мониторинга собраны фотоотчеты домов, построенных после 2010 года на части Киевской области, которая подверглась вторжению россии. Так, по результатам мониторинга за июнь и июль около 74% новостроек Бучи, Ирпеня и Гостомеля имеют неотремонтированные поражения разной степени.

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Большинство новостроек имеют разрушения фасадов и окон, но есть и дома с критическими повреждениями железобетонного каркаса, которые нуждаются в дорогостоящей реконструкции или даже демонтаже. Так на этой неделе был демонтирован весь дом в жилом массиве «Новая Буча», пострадавшем в результате мартовской бомбардировки.

«В конце марта 2022 года в ВРУ зарегистрирован законопроект №7198, предусматривающий компенсацию за разрушенную или поврежденную недвижимость. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день этот проект не приобрел статус Закона, поэтому действенный механизм компенсации в стране пока не запущен.

Независимо от действий власти, мы продолжаем мониторинг строительства в Украине. Как и по разрушенным новостройкам в городах, которые первыми приняли бой, фиксируя темпы восстановления, так и по возведению столь необходимого нового жилья. По последним данным, с начала войны в действие было отправлено более 200 000 заявок о поврежденном жилье на 14 миллионов квадратных метров» — отметила Анастасия Осинцева, юрист ЛУН.

Разрушение получило не только жилье, но и инфраструктура городов. На карте мониторинга также опубликована тепловая карта разрушений от RebuildUA. На основе снимков с дронов команда проекта подсчитывает разрушения в результате вторжения и фиксирует повреждения от гаражей и МАФов до многоэтажек. Так, согласно отчетам RebuildUA, общая сумма ущерба от разрушений в Буче составляет более 5,2 млрд гривен, а в Ирпене — более 23,5 млрд грн.

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Согласно статистике цен от ЛУН, до войны жилье в пригороде стоило на 30% дешевле средней столичной цены, и одним из движителей развития застройки Бучи, Ирпеня и Гостомеля была волна переселенцев из восточных областей и Крыма после нападения России в 2014 году. По состоянию на февраль 2022 года в Буче строилось 20 жилых комплексов. В Ирпене в 111 новостройках, а в Гостомеле – в 17 жилых комплексах была возможность приобрести новые квартиры от застройщиков.

В целом застройщики вернулись к работе в более чем 80% новостроек. Так, в Киеве этот показатель составляет 60%, в западных областях — до 90%, на юге, в частности в Одесском регионе — 66% новостроек продолжают продажи и строительство.


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