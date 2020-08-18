Сервис по вызову такси Cab представил тариф-конструктор Just, в котором надо будет доплачивать за дополнительных пассажиров и использование багажника

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Сервис вызова такси Cab анонсировал запуск тарифа-конструктора Just, в котором конечная стоимость будет зависеть от потребностей пассажира в каждой отдельной поездке.

В частности, тариф будет меняться в зависимости от количества пассажиров и наличия багажа. Опциональными, как и раньше, остаются промежуточные остановки, детское кресло, перевозка животных. Цена поездок в одиночку и без багажа стартует от 27 грн.

В компании считают, что Just — справедливый тариф, так как пассажир сам выбирает услуги, за которые будет платить. В итоге, цена будет состоять из следующих компонентов:

минимальный тариф — 27 грн (подача + 2 км поездки);

каждый следующий км — 5,5 грн;

дополнительный пассажир — 18 грн;

использование багажника — 18 грн (в салон без доплаты можно взять ручную поклажу).

После составления маршрута, пассажир будет видеть минимальную (1 пассажир без багажа) и максимальную (4 пассажира + багаж) стоимость, можно будет сразу сравнить тариф с категорией комфорт-плюс White cab и выбрать подходящий ценник. Если опции Just были выбраны неправильно (например, указано некорректное число пассажиров), настройки можно будет изменить во время поездки.

Категория станет доступна 1 сентября 2020 года. В компании отметили, что возраст автомобилей в категории Just не превышает 10 лет. К автомобилям собственного автопарка скоро добавятся партнерские, а также водители со своим авто. Также в сервисе нет коэффициентов, поэтому цена в час пик или плохую погоду остается неизменной.

Источник: Cab