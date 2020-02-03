Сервис поиска ЖД билетов RailwayBot обзавелся приложениями для iOS и Android

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Украинский сервис поиска билетов RailwayBot выпустил собственное приложение для смартфонов под управлением iOS и Android. До этого момента RailwayBot был доступен только в виде чат-бота для мессенджеров Telegram, Viber и Messenger.

Как рассказал AIN основатель проекта Антон Библя, разработка фирменного приложения в версиях для iOS и Android заняла около 3 месяцев.

ПО построено на платформе pipe.bot, развиваемой другой украинской компанией OpenDataBot, известной множеством онлайн-инструментов в государственном сегменте. Последняя выступает партнером и инвестором RailwayBot. По словам Антона Библи, именно разработки OpenDataBot помогли запустить приложение быстро.

Интерфейс приложения RailwayBot выполнен в стиле мессенджера. По сути, команда «написала собственный мессенджер», характеризует ПО основатель проекта. Возможности приложения включают мониторинг, оплату картой или через Apple Pay, сохранение билетов в Apple Wallet/Google Pay, а также возврат.

Зарабатывает RailwayBot на комиссиях с продаж билетов, а также месячных подписках.

Как отмечает сооснователь OpenDataBot Андрей Хорсев, в 2019 году через RailwayBot купили 50 000 билетов (на $600 000), а в 2020 году команда проекта планирует удвоить это количество.

Источник: AIN