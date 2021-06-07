Український сервіс прокату електросамокатів Kiwi розповів, що вже має 270 тис. клієнтів, 465 тис. поїздок та майже $1 млн приватних інвестицій [інфографіка]





Співвласник і директор з розвитку сервісу прокату електросамокатів Kiwi Олексій Кушка розповів про результати та подальші плани розвитку компанії. За його словами, Kiwi — це перший сервіс шерінгу самокатів, який запустився в Україні, він працює на нашому ринку з березня 2020 року.

«Перше місто запуску сервісу було Одеса! Інші компанії, які надають сервіс шерінгу самокатів в Україні, які кажуть, що вони були перші — говорять відверту дезинформацію. Готовий на камери надати перші транзакції поїздок з банку для порівняння. Хто з колег по ринку шерінгу самокатів приймає виклик? Ставлю Голд-Аккаунт в Ківі (5000 грн)» — зазначив Олексій Кушка.

Він також нагадав, що KIWI — Scooter Sharing (Ride Kiwi) — це українська компанія (не франшиза та не white-label), співвласниками якої є громадяни Турції та України. Вона зареєстрована в Україні, платить податки в Україні, її програмне забезпечення теж зареєстроване в Україні (у компанії власна команда розробників).

Основний розвиток компанії почався з вересня-жовтня 2020. Зараз компанія присутня в Одесі, Києві, Львові та Дніпрі. В планах — Харків, Запоріжжя, інші середні та малі міста України. Також розглядається вихід в інші сусідні держави (не РФ, не РБ).

За цей час клієнтами Ride Kiwi стали 270 000 осіб, які вже накатали 465 000 поїздок. Суттєвий приріст відбувся на весні 2021, під час пандемії СОVID-19. Середня дистанція поїздки майже 1,5 км, тобто основна мета бізнесу — сервіс коротких поїздок в центрі міста, транспорт останньої милі.

«До речі, якщо узагальнити весь шлях подоланий нашими користувачами, то вони вже проїхались до Місяця і через тиждень повернуться назад до Землі. Або майже 17.5 разів об’їхали навколо Землі. При цьому суттєво зменшили викиди СО2! Круто!» — зазначив Олексій Кушка.

Сервіс страхує з UNIQA SK кожну поїздку на 100 000 грн, а також обмежує швидкість пересування на самокатах до 20 км/г на доріжках та 10-15 км/г у парках та пішохожних зонах в односторонньому порядку, не чекаючи законодавства чи рішень місцевих органів.

Компанія вже залучила майже $1,000,000 інвестицій від кількох приватних інвесторів та відкрита до наступних раундів. Отримані кошти вочевидь пойдуть на розширення бізнесу, закупку електросамокатів та вихід в нові міста.

Джерело: Олексій Кушка (FB)