Сервис аренды жилья Airbnb запустил функцию "отложенной" оплаты

Airbnb запустил функцию «Забронируй сейчас, плати позже», которая позволяет бронировать жилье по всему миру без немедленной оплаты. Это особенно полезно, если планы резко изменились.





Деньги списываются ближе к дате заезда, а пользователь может отказаться от бронирования в рамках политики отмены без потери предоплаты. Похожий сервис работает в США для внутренних путешествий, а теперь доступен глобально.

Опция касается помещений с «гибкой» или «умеренной» политикой отмены. Это модель «купи сейчас, плати позже», которая давно известна в продажах и теперь переносится на бронирование жилья. От запуска в США более 70% пользователей, которые имели право воспользоваться, уже выбрали эту возможность.

Во время отчета за четвертый квартал 2025 года финансовый директор во время отчета за четвертый квартал Элли Мерц рассказала, что функция стала популярнее среди отдельных гостей и повлияла на привычки пользователей. По ее словам, она «привела к увеличению сроков бронирования и изменению цен на более крупные целые дома, особенно те, что имеют четыре или более спален, что способствовало росту средней суточной цены».





По данным Airbnb, после запуска зафиксирован небольшой рост отмен: с 16% до 17% за квартал. При этом Мерц подчеркнула, что это «не очень существенно по сравнению с более широкими показателями отмены на платформе».

Опрос, проведенный совместно с Focaldata среди 2159 взрослых в США в июле 2025 года, показал спрос на гибкие платежи. 60% респондентов назвали их важными при бронировании отпуска; 55% заявили, что пользовались бы такой опцией; а 42% признались, что откладывали или пропускали вариант жилья из-за сложности согласования оплаты с попутчиками.

Функция расширяет другие варианты оплаты сервиса. Ранее Airbnb позволял оплачивать часть суммы во время бронирования, а остальное — позже, а также тестировал рассрочку через партнерство с Klarna в 2023 году. Еще в 2018 году компания запускала формат с предоплатой 20% или 50% и последующей оплатой остатка.

Airbnb рассчитывает, что глобальный запуск делает более доступными дорогие объекты, в том числе большие дома с четырьмя и более спальнями, и позволяет бронировать жилье заранее без мгновенного платежа. Это также расширяет конкуренцию с другими сервисами бронирования, где подобные гибкие платежи уже стали привычной практикой.

Источник: TechCrunch