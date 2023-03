bird «летит» в Польшу — украинское iOS-приложение аренды квартир скоро заработает в Варшаве

Украинское iOS-приложение для аренды квартир bird продолжает расширять географию доступности за рубежом — следующим городом разработчики выбрали Варшаву.

Напомним, bird (не путать с американским сервисом проката электросамокатов) — сервис для поиска аренды квартир, запущенный командой ЛУН в 2018 году как один из экспериментов. Фактически это агрегатор, собирающий объявления с других сайтов недвижимости. Разработчики называют приложение первым в своем роде с искусственным интеллектом. До 2022 года bird работал исключительно в Киеве, а в прошлом году расширил свою географию и запустился в Лондоне и Львове, не в последнюю очередь благодаря гранту Google for Startups.

Теперь bird готовится к запуску в Варшаве — разработчики отмечают, что сервис вскоре приступит к работе в столице Польши и предлагает подписаться на обновление на сайте.

В Варшаве только официально зарегистрировано 105 тысяч украинцев, поэтому сервис может пригодиться многим при поиске аренды жилья. Среди ключевых преимуществ bird разработчики называют удобную 3D-карту, избавляющую от сотни вкладок с объявлениями, и множество фильтров, которые помогают отсортировать предложения по нужным параметрам.

В настоящее время приложение имеет 300 000 пользователей, а его рейтинг в App Store составляет 4,9 балла из 5. В 2019 году bird получил две премии Red Dot, а лондонское приложение получило отличие product hunt of the day и of the week в июне 2022 года.