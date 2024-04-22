Сервис для ЛГБТК+ знакомств Grindr обвиняют в продаже конфиденциальных данных пользователей

В групповом иске против приложения Grindr для знакомств и связей ЛГБТК+, утверждается, что данные тысяч пользователей в Великобритании, в частности ВИЧ-статус, были переданы третьим лицам. Иск, поданный в понедельник британской юридической фирмой Austen Hays, обвиняет Grindr в нарушении британского законодательства о защите данных путем передачи конфиденциальной информации третьим сторонам без согласия пользователей.

Раскрытая информация включала ВИЧ-статус пользователей, а также данные об их этническом происхождении, сексуальной жизни и сексуальной ориентации. Austen Hays утверждает, что утечка данных произошла до апреля 2018 года и между маем 2018 года и апрелем 2020 года, «хотя они могут распространяться на последующие периоды».

Данные были переданы рекламным компаниям Localytics и Apptimize, которые, по словам юридической фирмы, «позволят потенциально неограниченному количеству третьих сторон нацеливать и/или настраивать рекламу на пользователей». Grindr получал оплату от третьей и четвертой стороны, с которыми компания делилась личными данными, а также сохранила некоторые из этих данных.

Более 670 истцов уже присоединились к коллективному иску, Austen Hays заявляет еще о тысячах заинтересованных в присоединении. В компании говорят, что пострадавшие могут получить тысячи фунтов стерлингов в случае успеха дела, «учитывая серьезность нарушения». Нарушение правил конфиденциальности данных может привести к значительным штрафам для компании.

Grindr уже был наказан за нарушение данных в прошлом. В декабре 2021 года компанию оштрафовали на 65 млн норвежских крон, то есть примерно на $6 млн, после того, как было обнаружено, что она раскрывала личные данные третьим лицам для рекламы без правовых оснований. В 2022 году Офис уполномоченного по вопросам информации Великобритании также вынес выговор компании после того, как обнаружил, что она нарушила Общий регламент Великобритании по защите данных.

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Источник: Business Insider