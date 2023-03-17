Сервис проката электросамокатов Bolt возобновляет работу в Киеве, Львове, Черновцах и Ивано-Франковске, на очереди – Винница

После зимнего перерыва сервис проката электросамокатов Bolt возобновил работу в Киеве, Львове и Черновцах. Сервис активно возобновляет свою работу, расширяет зону покрытия в тех городах, где он работал в ограниченном режиме. Также в планах команды Bolt запуск услуги в новых населенных пунктах Украины.

С 17 марта электрические самокаты Bolt появятся на улицах Ивано-Франковска, а позже и Винницы. После запуска сервиса аренды в Ивано-Франковске и Виннице будут действовать следующие тарифы: 9 грн за разблокировку и 2,9 грн/мин. Аренда самокатов будет недоступна во время комендантского часа.

«В 2023 году, несмотря на военное положение, мы продолжаем предоставлять услуги аренды электросамокатов в разных городах Украины и расширять наше присутствие в стране. В последние несколько лет самокаты уже стали неотделимой частью городской инфраструктуры Украины, ведь это легкий мобильный транспорт, который облегчает логистику в городах и экономит время, потраченное на дорогу. Мы делаем все возможное, чтобы в этом году как можно больше людей смогли воспользоваться сервисом аренды электросамокатов в разных городах», – отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.

В Bolt отмечают преимущества микромобильного транспорта и называют его альтернативой автомобилю и общественным средствам передвижения в городах. Отмечается, что электросамокаты позволяют быстро и удобно преодолеть небольшие расстояния, не тратя время в пробках или на ожидания на остановках.

Согласно исследованиям, проведенным компанией Bolt в октябре-декабре 2022 года в 17 странах Европы, где доступен сервис, 38% пользователей применяют самокат в качестве транспорта «последней мили», совмещая его с общественным транспортом. В Украине этот показатель составляет 36,9%. Таким образом, благодаря сервису аренды обеспечивается переход от использования авто к более легкому экологическому транспорту. Это помогает снизить нагрузку на транспортные развязки и общественный транспорт в целом.

Кроме того, по результатам исследования установлено, что, используя электросамокаты Bolt вместо авто, был сокращен километраж автомобильных путешествий на 20 млн км и, соответственно, уменьшено количество выбросов углекислого газа на 2,4 млн кг.