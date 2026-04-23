Конкурент NVIDIA? Bolt Graphics поделилась результатами тестирования видеокарт Zeus

Bolt Graphics заявила о завершении тестирования собственного GPU Zeus, который, по словам компании, в 5 раз производительнее в трассировке пути чем NVIDIA RTX 5090.





Производительность и характеристики

Bolt Graphics анонсировала чип Zeus в прошлом году. Компания подтвердила, что тестовый чип для GPU был изготовлен TSMC по 12-нм техпроцессу FFC. Ожидается, что GPU Zeus будет обеспечивать в 6 раз более высокую производительность в сложных вычислениях.

Производитель выбрал дизайн GPU с целью работы не только с играми, но и приложениями для высокопроизводительных вычислений, в частности на базе ИИ. Bolt Graphics стремилась создать не слишком дорогой продукт, который не будет потреблять много энергии и не будет занимать слишком много места в серверной комплектации.

«Платформа Zeus интегрирует специальную архитектуру графического процессора с полным стеком программного обеспечения для создания унифицированной системы, предназначенной для работы на многих вычислительных рынках. Платформа использует известные полупроводниковые процессы, причем тестовый чип успешно разработан TSMC по 12 FFC. Масштабируемая архитектура Zeus также поддерживает расширенные узлы, включая 5 нм», — отмечают в Bolt Graphics.

Конфигурации и сравнение с NVIDIA RTX 5090

На момент релиза Zeus будет выпущен в двух форм-факторах — карты PCIe и серверные конфигурации 2U. Модель с одним чипом под названием «Bolt Zeus 1c26» получит характеристики:





Однослотовый PCIe, полноразмерный форм-фактор

5/10/20 TFLOPs (FP64/FP32/FP16)

307,2/614,4 TFLOPs (INT16/INT8)

128 Мб встроенного кэша

32 ГБ памяти LPDDR5X

До 160 ГБ со скоростью 363 ГБ/с

2 слота для модулей памяти DDR5 SO-DIMM

77 гигалучей (Path Tracing)

2 потока 8K60

TBP 120 Вт

Двухчиповые конфигурации получат 64 ГБ и 128 ГБ LPDDR5X и ряд следующих характеристик:

Двухслотовый PCIe и полноразмерный формфактор и полноразмерный форм-фактор

10/20/40 TFLOPs (FP64/FP32/FP16)

614,4/1228,8 TFLOPs (INT16/INT8)

256 Мб встроенного кэша

До 320-384 ГБ со скоростью 725 ГБ/с

4 слота DDR5 SO-DIMM

154 гигалуча

4 потока 8K60

TBP 250 Вт

Особенности Bolt Zeus 1c26-032 Bolt Zeus 2c26-064 Bolt Zeus 2c26-128 Форм-фактор Однослотовый PCIe, полноразмерный, полноразмерный Двухслотовый PCIe, полноразмерный Двухслотовый PCIe, полноразмерный TBP 120 Вт 250 Вт 250 Вт Векторные TFLOPS FP64 / FP32 / FP16 векторные TFLOPS FP64 / FP32 / FP16 5 / 10 / 20 5 / 10 / 20 — Матричные TFLOPS INT16 / INT8 Матричные TFLOPS INT16 / INT8 307.2 / 614.4 307.2 / 614.4 — Кэш 128 Мб 256 Мб 256 Мб Память До 160 ГБ с 363 ГБ/c 32 ГБ LPDDR5X 2x DDR5 SO-DIMM До 320 ГБ с 725 ГБ/с 64 ГБ LPDDR5X 4x DDR5 SO-DIMM До 384 ГБ с 725 ГБ/с 128 ГБ LPDDR5X 4x DDR5 SO-DIMM Трассировка 77 гигалучей 154 гигалуча — Кодирование и декодирование видео (AV1, H.264/265) 2 потока 8K60 4 потока 8K60 4 потока 8K60 Ввод/вывод 400 GbE (QSFP-DD) и GbE (RJ-45 BMC) 2x PCIe 5.0 x16 DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b 400 GbE (QSFP-DD) и GbE (RJ-45 BMC) 2x PCIe 5.0 x16 DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b 400 GbE (QSFP-DD) и GbE (RJ-45 BMC) 2x PCIe 5.0 x16

Сервер Bolt Zeus 2U дополнительно увеличивает производительность благодаря встроенному кэшу объемом до 2 ГБ, объему памяти 9,2 ТБ со скоростью 5,8 ТБ/с, памяти LPDDR5X на 1 ТБ, модулям DDR5 DIMM объемом 32 ГБ с возможностью трассировки до 1228 гигалучей.

В обновленных данных Bolt Graphics по производительности отмечается пятикратное увеличение производительности трассировки по сравнению с RTX 5090. При этом сравнивается двухчиповая конфигурация Zeus 2c26 мощностью 250 Вт с видеокартой RTX 5090 мощностью 575 Вт. Показатели высокопроизводительных вычислений (HPC) демонстрируют шестикратное увеличение, а производительность электромагнитного моделирования увеличена в 300 раз, хотя сравнивается 4c26-256 Zeus с четырьмя вычислительными чиплетами с одной видеокартой RTX 5090.

Главными преимуществами Zeus остаются использование памяти LPDDR5X и DDR5 вместо более дорогой GDDR DRAM. Конфигурация Zeus Rack предусматривает в 19 раз больший объем памяти чем у NVIDIA RTX PRO Blackwell Rack. Стоимость TCO при этом ниже в 17 раз по сравнению с NVIDIA для высокопроизводительных вычислений и трассировки лучей.

Нюансы

Начальный тестовый чип построен на 12-нм техпроцессе TSMC 12FFC, что противоречит предыдущим заявлениям Bolt Graphics в рамках CES о разработке на базе 5-нм техпроцесса. В компании уверяют, что архитектура масштабирована под более современные техпроцессы. Технически устаревший техпроцесс накладывает ограничения на плотность транзисторов и эффективность. Это затрудняет непосредственное сравнение с современными топовыми GPU.

Архитектура Zeus отличается от традиционных GPU AMD и NVIDIA. Вместо обычных конвейеров на основе шейдеров, интегрированы ядра RISC-V совместно с пользовательскими ускорителями, разработанными специально для трассировки. Используемая Bolt метрика гигалуча не является общепринятым сетевым стандартом, а сравнительные данные предоставлены самой компанией при отсутствии независимого тестирования.

По имеющимся данным, GPU обеспечивает около 5 TFLOPS производительности в FP64, значительно превосходя потребительские графические процессоры, однако пропускная способность FP32 ограничивается около 10 TFLOPS, тогда как RTX 5090 обеспечивает 105 TFLOPS. При том, что современные игры гораздо больше полагаются на FP32-производительность. Это указывает на то, что архитектура больше оптимизирована под научные вычисления и моделирование, а не под игры или общую графику.

Производительность ИИ также должна быть ограниченной, поскольку современные задачи машинного обучения в значительной степени зависят от операций с тензорами FP32 , FP16 и ниже. Конфигурация памяти Zeus также использует LPDDR5X с возможностью расширения до DDR5 SODIMM объемом до 160 ГБ, однако с пропускной способностью 363 ГБ/с. Такие видеокарты как RTX 5090 используют GDDR7 со значительно более высокой пропускной способностью, что критично для игр и задач для ИИ.

Компания Bolt Graphics планирует начать массовое производство графического процессора Zeus в четвертом квартале 2027 года. На данном этапе архитектура, по-видимому, является экспериментальным и узкоспециализированным вычислительным решением, а не прямым конкурентом высокопроизводительным игровым графическим процессорам.

Источник: Wccftech; The Guru3d