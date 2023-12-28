Сервисы летающих такси могут начать работу в 2024-м. К Олимпиаде в Париже

Недавние достижения участников будущей индустрии летающих такси могут наконец привести к появлению функционирующих служб в 2024 и 2025 годах. Остаются вопросы стоимости и безопасности, но регуляторы положительно относятся к технологии, которая может сэкономить пассажирам значительное время на поездках на работу.

Volocopter может стать одной из первых компаний, которая откроет сервис с широким охватом, если ее запланированная служба в Париже будет готова к Летним Олимпийским играм 2024 года. Компания разрабатывает несколько маршрутов между Версалем и аэропортами вокруг Парижа, передает Techspot.

С тех пор как компания Volocopter получила разрешение на реализацию этого плана, она успешно совершила полеты на электрических летательных аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой (EVTOL) во Флориде, Нью-Йорке и Осаке. Испытания доказывают, что летающие такси могут работать в крупных мегаполисах и международных аэропортах.

Другая компания, Joby Aviation, недавно завершила симуляцию управления воздушным движением с NASA и начала планировать строительство специализированных посадочных площадок по всей Японии.

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Joby планирует запустить услуги воздушного такси в Нью-Йорке до 2025 года, а Archer Aviation работает с United Airlines, чтобы примерно в то же время обеспечить летающие такси в Чикаго. Недавно правительство разрешило компании EHang Holdings предложить пробные туры в Синьцзяне и Шэньчжэне. Тем временем в США Федеральное управление гражданской авиации подготовило предложения по кратким полетам EVTOL к 2028 году.