Новости Авто 28.12.2023 в 14:43 comment views icon

Сервисы летающих такси могут начать работу в 2024-м. К Олимпиаде в Париже

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Юрій Орос

Автор новин

Сервисы летающих такси могут начать работу в 2024-м. К Олимпиаде в Париже

Недавние достижения участников будущей индустрии летающих такси могут наконец привести к появлению функционирующих служб в 2024 и 2025 годах. Остаются вопросы стоимости и безопасности, но регуляторы положительно относятся к технологии, которая может сэкономить пассажирам значительное время на поездках на работу.

Volocopter может стать одной из первых компаний, которая откроет сервис с широким охватом, если ее запланированная служба в Париже будет готова к Летним Олимпийским играм 2024 года. Компания разрабатывает несколько маршрутов между Версалем и аэропортами вокруг Парижа, передает Techspot.

Аэротакси Volocopter совершило первый полет с пассажиром — его готовят к коммерческим рейсам во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году

 

С тех пор как компания Volocopter получила разрешение на реализацию этого плана, она успешно совершила полеты на электрических летательных аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой (EVTOL) во Флориде, Нью-Йорке и Осаке. Испытания доказывают, что летающие такси могут работать в крупных мегаполисах и международных аэропортах.

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Другая компания, Joby Aviation, недавно завершила симуляцию управления воздушным движением с NASA и начала планировать строительство специализированных посадочных площадок по всей Японии.

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Joby планирует запустить услуги воздушного такси в Нью-Йорке до 2025 года, а Archer Aviation работает с United Airlines, чтобы примерно в то же время обеспечить летающие такси в Чикаго. Недавно правительство разрешило компании EHang Holdings предложить пробные туры в Синьцзяне и Шэньчжэне. Тем временем в США Федеральное управление гражданской авиации подготовило предложения по кратким полетам EVTOL к 2028 году.

Летающие такси все ближе. Первый серийный eVTOL Joby Aviation получил разрешение на полеты

Несмотря на достигнутый прогресс, остаются значительные препятствия широкому внедрению. Очевидной проблемой является, вероятно, стоимость. Полет над трафиком по новой технологии, по своей сути, дороже. Еще одной проблемой является безопасность, поскольку избыточный вес аккумуляторов EVTOL усложняет полет.

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