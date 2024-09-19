Shine 2.0: портативный ветрогенератор для походов и блэкаутов

Aurea Technologies создала портативный ветрогенератор Shine 2.0, который может заинтересовать украинцев в условиях отключений света. Ему достаточно небольшого ветерка, чтобы вырабатывать энергию для зарядки смартфона, а сильный ветер поможет зарядить ноутбук.

Aurea Technologies сравнивает ветрогенератор по размерам с бутылкой воды. Сам генератор с опорой высотой 90 см и кабель для стабилизации весят чуть больше 1,3 кг. Установив и закрепив конструкцию, пользователь может генерировать энергию при необходимости — будь то туристическое путешествие или блэкаут.

Shine 2.0 генерирует электроэнергию при скорости ветра от 13 км/ч до 45 км/ч (от 3,6 м/с до 12,5 м/с). С минимальной скоростью ветра генерируется менее 5 Вт энергии, а для зарядки смартфона под «легким ветерком» понадобится более 11 часов. Однако на максимальной скорости ветра устройство может вырабатывать до 50 Вт энергии, чего достаточно, чтобы полностью зарядить ноутбук примерно за 2 часа.

Чтобы улучшить производительность, Shine 2.0 можно оснастить дополнительным креплением высотой 1,8 м. Это позволяет расположить генератор выше в воздухе, где ветер может быть сильнее.

Переход от порта Micro USB мощностью 13 Вт к порту USB-C позволяет Shine 2.0 заряжать подключенные устройства с мощностью 75 Вт (от внутренней батареи емкостью 12000 мАч), и его можно использовать для зарядки больших портативных зарядных станций с помощью дополнительного нового адаптера Power Station Adapter.

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Мобильное приложение позволяет подключиться к Shine 2.0 через Bluetooth и контролировать его работу. Приложение предоставляет информацию о текущей скорости ветра, включая то, сколько электроэнергии генерируется и сколько потребляется.

Aurea Technologies запустила кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства на выпуск портативного ветрогенератора Shine 2.0. Кампанию еще до завершения можно назвать успешной, поскольку удалось собрать более $243 тыс. при целевой сумме $22 тыс. Розничная цена для ранних бекеров составляет $571. Готовые устройства планирую поставлять заказчикам с апреля 2025 года.

Источник: The Verge

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