SIM-карта и карта памяти в одном корпусе. Xiaomi запатентовала новый формат





Компания Xiaomi подала патентную заявку, в которой описывается 5G SIM-карта, способная одновременно служить и для подключения к мобильной сети, и для хранения данных пользователя в большом объёме.

Новый патент от китайского производителя описывает карту памяти, которая также служит SIM-картой. Таким образом, устройство очень похоже на «супер» SIM-карту, которая была впервые представлена ​​компанией Ziguang в прошлом году. Для обеспечения единой карты обеими функциями технология предусматривает использование возможностей карты памяти с одной стороны и компонентов для SIM-карты с обратной стороны.

Данная технология может оказать заметное влияние на индустрию смартфонов. В настоящее время некоторые производители предлагают двойные гибридные лотки для карт. В таком случае пользователю приходится выбирать – устанавливать две SIM-карты или же ограничиться одной SIM-картой, а во второй слот установить карту памяти для расширения доступного хранилища. Некоторые компании предлагают тройные лотки для карт, тогда не приходится жертвовать второй SIM-картой для установки карты памяти. В то же время в некоторых флагманских устройствах и вовсе нет возможности установить карту памяти, вместо этого производитель изначально предлагает большой объём встроенного хранилища. Новая разработка Xiaomi позволила бы увеличивать ёмкость хранилища на любом устройстве.

Источник: gizmochina