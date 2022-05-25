«Скажи правду». Минюст создал отдельный сайт для пострадавших от действий россиян

Министерство юстиции Украины запускает проект «Скажи правду» – это платформа для эффективного сбора и обработки информации о нарушении прав человека российской федерацией.

Кампания «Скажи правду» имеет одну цель – привлечение hоссии к ответственности в Европейском суде по правам человека. Для этого нужны доказательства, а именно видео, фото и записи о нарушениях, совершенных захватчиками на нашей земле. Это далеко не первый такой проект по сбору доказательств военных преступлений России против украинского народа, однако первый официальный от Минюста.

«На портале каждый, кто пострадал от действий кафиров, может подать заявку и рассказать собственную правду, которую услышит весь мир. Мы ведем работу согласно международным стандартам и гарантируем пострадавшим и свидетелям защиту и сохранность персональной информации. Никакое свидетельство не останется без внимания». Минюст

Чтобы подать заявку нужно:

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Заполнить простую форму с информацией о преступлении, свидетелях и жертвах.

Добавить медиадоказательства и рассказать как можно больше о том, что произошло.

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23 мая суд в Киеве объявил первый приговор российскому военному за преступление против гражданского — 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство жителя Сумщины.

Относительно осуждения россии на международном уровне, сейчас рассмотрением дел, связанных с войной в Украине, занимаются сразу два международных суда – Международный суд ООН (против России) и Международный уголовный суд (против конкретных россиян). Это разные органы, объединяющие только то, что оба они находятся в Гааге.

3 марта Международный уголовный суд в Гааге после обращения 39 государств-членов суда приступил к полномасштабному расследованию преступлений, связанных с военной агрессией россии против Украины. Прокурор МКС Карим Хан уже несколько раз посещал Украину: видел Бучу, массовые захоронения гражданских людей, общался со свидетелями преступлений. Кроме того, 30 марта начала работу Комиссия ООН по правам человека, которая также собирает доказательства нарушения норм международного гуманитарного права на территории Украины.

Шестерни правосудия продолжают движение, но здесь следует понимать, что это не быстрый процесс, он на несколько лет.